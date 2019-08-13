Благовещенский оркестр Amur Jazz Band наградили благодарностью ЮНЕСКО

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Благовещенский эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band Городского дома культуры награжден благодарственным письмом ЮНЕСКО и Института джаза им. Херби Хэнкока. Благодарность коллективу вручили за помощь в проведении празднования Международного дня джаза в РФ в 2019 году.

Благодарственным письмом коллектив отмечается второй год подряд. Традиционно в августе ЮНЕСКО и Институт джаза им. Херби Хэнкока подводят итоги проведения глобального праздника музыки – Международного дня джаза, который ежегодно празднуется 30 апреля. В этом году мероприятия самых разных форм, посвященные Дню джаза, прошли в 195 странах мира. Праздник музыки объединил более двух миллиардов человек по всему миру, сообщает пресс-служба Благовещенской администрации.