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Благовещенский оркестр Amur Jazz Band наградили благодарностью ЮНЕСКО

Благовещенский оркестр Amur Jazz Band наградили благодарностью ЮНЕСКО
Фото: Амур.инфо

Благовещенский эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band Городского дома культуры награжден благодарственным письмом ЮНЕСКО и Института джаза им. Херби Хэнкока. Благодарность коллективу вручили за помощь в проведении празднования Международного дня джаза в РФ в 2019 году.

Благодарственным письмом коллектив отмечается второй год подряд. Традиционно в августе ЮНЕСКО и Институт джаза им. Херби Хэнкока подводят итоги проведения глобального праздника музыки – Международного дня джаза, который ежегодно празднуется 30 апреля. В этом году мероприятия самых разных форм, посвященные Дню джаза, прошли в 195 странах мира. Праздник музыки объединил более двух миллиардов человек по всему миру, сообщает пресс-служба Благовещенской администрации.

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