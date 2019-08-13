Львы, не уходите в себя, Скорпионы, будьте бдительны: астрологический прогноз на 13 августа

Восход Солнца: 05:15

Заход Солнца: 19:54

Солнце в Льве.

Овен. Благоприятный день для знакомств, посещения новых мест и путешествий. Свежие впечатления потребуются вам, как никогда. Открытость миру и людям принесет массу положительных эмоций. Все дела, связанные с профессиональной деятельностью, будет трудно контролировать из-за рассеянности и мечтательности.

Телец. Любые поездки, новые знакомства или встречи потребуют значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности. Стремление проводить досуг вне дома приведет к знакомству с человеком, которого вы сможете причислить к числу ближайших друзей. Сны исполнятся. Царапина, рана, кровь во сне - к предательству

Близнецы. День благоприятный для встреч и контактов. Возможно, что вам представится случай оценить по достоинству своих близких друзей. От них вы получите и ценные советы в делах сердечных, и помощь в карьере. Не оставайтесь перед ними в долгу.

Рак. День пройдет под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. День начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Благоприятный день для покупок. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком.

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Лев. Благоприятный день для коммерческих сделок, крупных приобретений. Во второй половине дня вероятен спад в настроении, легкая депрессия. Но не следует уходить в себя. Проявите мудрость и такт — это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных действий по отношению к дорогому человеку. Вечер проведите у огня: посидите у камина или костра, поужинайте при свечах.

Дева. Сегодня вы почувствуете себя более счастливым, если выйдете за обычные рамки. Планеты советуют спокойно получать удовольствие от комплиментов и не сомневаться в их искренности. Благоприятны новые знакомства — вы можете блеснуть, показать себя с лучшей стороны. Но неожиданные неприятности могут осложнить отношения с родственниками.

Весы. День символизирует гармонию и равновесие.Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Не пытайтесь переложить тяжесть проблем на своих партнеров. Постарайтесь не замечать мелких неприятностей. Ваше обаяние может творить чудеса. Вероятны вещие сны.

Скорпион. Противоречивый день, несущий перемены. День может оказаться благоприятным для заключения новых контрактов и деловых переговоров. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес.

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Стрелец. День обольщения, лживых обещаний, влияния нечистой силы. Переполняющие вас жизненные силы могут привести к ошибкам и недоразумениям, которые приведут к серьезным проблемам. Необходимо вспомнить о своих прошлых финансовых обязательствах, обратить внимание на бюджет: вероятны финансовые потери. Нельзя стричь волосы или ногти.

Козерог. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности. В то же время не теряйте возможности изменить к лучшему личную жизнь.

Водолей. Этот день отмечен гармонией, покровительством высших сил. Используйте ваше обаяние в своих интересах — вероятно, сегодня вам придется решать множество вопросов одновременно. Благоприятны обращения к начальству, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты.

Рыбы. Благоприятный день. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы. Успешным окажется сотрудничество с деловыми партнерами. Единственной неприятностью дня может стать ссора с человеком из близкого окружения. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не растянулся надолго. Если есть возможность, проведите вечер этого дня на природе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев