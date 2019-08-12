Хабаровск готовится встретить пик паводка на Амуре

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Уровень воды в реке Амур в Хабаровске превысил 550 сантиметров и продолжает расти, гребень паводка подойдет к городу уже на этой неделе. Местные власти готовятся к большой воде, усиливая дамбу вдоль части города и устанавливая специальные насосы для откачки воды.

По данным регионального правительства, в понедельник в зоне подтопления оказались 1 350 дачных участков на островах у Хабаровска, загородные базы отдыха. В самом городе вода зашла во дворы нескольких домов в частном секторе, на нижнюю прогулочную зону набережной.

Гребень паводка должен подойти к городу на этой неделе. Ожидается, что уровень Амура у города поднимется до 600 сантиметров, неблагоприятной считается отметка в 450 сантиметров, опасной – в 600. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 сантиметров.

Власти готовятся к отметке в 700 сантиметров, при этом уровне на левобережье у города может подтопить 3,7 тысячи дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.

В настоящее время гребень сформировавшегося в Амурской области дождевого паводка смещается на участке Ленинское – Нижнеспасское в Еврейской АО.

На прошлой неделе власти Хабаровска экстренно сделали временную насыпь для замыкания дамбы вдоль улицы Пионерской, чтобы защитить часть города от воды. За несколько суток строители уложили на дно Амура более 30 тысяч тонн песка и сланца.

На том месте должен был быть установлен гидротехнический затвор, однако его не построили в предыдущие годы из-за бюрократических проволочек. Накануне напротив насыпи установили 87-метровую баржу. Как сообщил журналистам в понедельник заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров, судно будет выполнять роль волнореза. Для этого ее притопили на 2,6 метра. За насыпью установили мощные насосы, которые будут откачивать лишнюю воду из затона обратно в реку.

«Баржа будет находиться возле дамбы до конца паводка. Кроме того, в минувшую субботу на совещании приняли решение дополнительно нарастить саму дамбу до отметки возможного уровня в 7,5 метра. Это было сделано в связи с тем, что как по территории Еврейской автономной области, так и Китая, прошли сильные дожди. Поэтому во избежание непредвиденных ситуаций на дамбе оперативно провели дополнительную отсыпку», – сказал Прохоров.

После прохождения паводка дамбу оперативно разберут. Весь строительный материал отправят на другие объекты, сообщает ТАСС.