Бурейская ГЭС закрыла все затворы

В соответствии с указанием Амурского БВУ в настоящий момент на Бурейской ГЭС все затворы водосбросной части плотины закрыты. Пропуск воды осуществляется только через гидроагрегаты.

Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Бурейской ГЭС. Уровень верхнего бьефа находится на отметке 253,78 метра. По прогнозу Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни продолжится снижение притока в Бурейское водохранилище.

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Любовь Чуприна