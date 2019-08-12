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Приамурье стало первым регионом ДФО, где дальневосточный гектар дали гражданке другой страны

Приамурье стало первым регионом ДФО, где дальневосточный гектар дали гражданке другой страны
Фото: https://www.instagram.com/p/B1DysIVF5Zr/?igshid=1knzawd26grv1

Амурская область стала первым дальневосточным регионом, где дальневосточный гектар оформила участница госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Ею стала гражданка Бразилии Агрипина Ануфриев Егорофф.

Агрипине 34 года, она из семьи старообрядцев-переселенцев и проживает в Свободном. 2 августа Агрипина стала полноправным гражданином РФ, а уже через неделю зарегистрировала свое крестьянское (фермерское) хозяйство.

Освоившись, Агрипина решила на новой родине продолжить свое любимое дело – варить сыры. Варить сыр Агрипину научила мама. С самого детства девочка ходила за коровами, помогала маме в сыроварне.

В Бразилии семья Агрипины держала дойное стадо коров в 50 голов. А в месяц их семья варила около 2 тонн сыра, который раскупали местные рестораны и магазины.

Сыр Агрипина продает на рынках Свободного и Благовещенска. Теперь амурчанка готовится представить свою продукцию на 5 Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Для участия в форуме Агрипина разработала торговую марку, фирменный стиль для своей продукции. В Бразилии ее сыр продавался под торговой маркой «Balalayka». В России их решили назвать «Сыры от Агрипины».

В дальнейших планах у Агрипины строительство стационарной сыроварни, увеличение поголовья крупного рогатого скота до 70-100 голов, а так же проведение экскурсий на своей экоферме, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Амурской области.

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#Дальний Восток #торговля

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