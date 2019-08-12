Приамурье обсуждает вопросы сотрудничества с Индией

Фото: Правительство Амурской области

Встречи, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества амурских и индийских компаний, состоятся в рамках визита представительной делегации Индии во главе с министром промышленности и торговли Пиюшом Гоялом во Владивосток. В её состав вошли представители более 100 индийских компаний.

Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы только в начале пути взаимодействия с Индией. Но есть все предпосылки для активизации контактов нашего региона с индийскими партнерами. Прежде всего, благодаря огромному транзитному потенциалу. Ранее с полномочным послом страны господином Д. Б. Венкатешем Вармой мы уже обсуждали открытие производств кисломолочной продукции, керамики в Приамурье. Сегодня привезли для обсуждения проекты в сфере сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых», – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В программе визита глава региона расскажет о потенциале Амурской области для открытия заводов по переработке сои пищевого направления и животноводческих комплексов. При этом уже сейчас регион готов поставлять в Индию поставлять сою, мёд, зерновые без ГМО, молочную продукцию и мясо птицы.

В течение двух дней запланирован ряд встреч российских и индийских компаний, сообщает пресс-служба амурского правительства.