В Белогорске на выплаты и овощи для подтопленцев потратят еще около 7 миллионов рублей

Депутаты горсовета Белогорска внесли изменения в бюджет города. Резервный фонд администрации увеличен на сумму более 7 миллионов рублей. Средства предусмотрены на выплаты из городского бюджета пострадавшим от разлива реки Томь, закупку овощей и выполнение нескольких мероприятий по ликвидации последствий наводнения.

Депутаты горсовета Белогорска внесли изменения в бюджет города. Резервный фонд администрации увеличен на сумму более 7 миллионов рублей. Средства предусмотрены на выплаты из городского бюджета пострадавшим от разлива реки Томь, закупку овощей и выполнение нескольких мероприятий по ликвидации последствий наводнения.

Внеочередное заседание совета, инициированное главой города, состоялось 12 августа. Местный бюджет уточнен на сумму 20,2 миллиона рублей. Корректировки внесены как в доходную, так и расходную части.

Увеличены расходы за счет поступления областных средств на софинансирование расходов на мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией на сумму 2,7 миллиона рублей, а также мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Изменения в бюджет Белогорска внесены единогласно. Срок приема документов пострадавших на получение материальной помощи завершится 14 августа.

В настоящее время, по информации специалистов экономического блока и управления по делам ГО и ЧС Белогорска, принято 525 заявлений.

«Остались единицы, которые смогут подать заявление до 18:00 14 августа в одном из двух пунктов приема, Большая часть – это дачники «Междуречья», остальные – жители поселка Остров Старица и левобережья реки Томь. 64 семьи уже получили из городского бюджета по 10 тысяч рублей. На 13 августа запланировано еще 53 выплаты, поскольку резервный фонд администрации уточнен», – рассказала замглавы Белогорска по экономике Лариса Цыркунова.

В Белогорске продолжается прием заявлений на получение материальной помощи из средств федерального и регионального бюджетов. Начался он 10 августа, сразу после принятия решения федерацией о выделении средств региону. Всего в городе пострадали от разлива Томи 160 придворовых территорий и 18 домов, в которых вода поднялась выше уровня пола.

Подать документы необходимо до 18:00 14 августа в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию города, сообщает пресс-служба Белогорска.