Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:37 0

В Белогорске на выплаты и овощи для подтопленцев потратят еще около 7 миллионов рублей

В Белогорске на выплаты и овощи для подтопленцев потратят еще около 7 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Депутаты горсовета Белогорска внесли изменения в бюджет города. Резервный фонд администрации увеличен на сумму более 7 миллионов рублей. Средства предусмотрены на выплаты из городского бюджета пострадавшим от разлива реки Томь, закупку овощей и выполнение нескольких мероприятий по ликвидации последствий наводнения.

Депутаты горсовета Белогорска внесли изменения в бюджет города. Резервный фонд администрации увеличен на сумму более 7 миллионов рублей. Средства предусмотрены на выплаты из городского бюджета пострадавшим от разлива реки Томь, закупку овощей и выполнение нескольких мероприятий по ликвидации последствий наводнения.

Внеочередное заседание совета, инициированное главой города, состоялось 12 августа. Местный бюджет уточнен на сумму 20,2 миллиона рублей. Корректировки внесены как в доходную, так и расходную части.

Увеличены расходы за счет поступления областных средств на софинансирование расходов на мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией на сумму 2,7 миллиона рублей, а также мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Изменения в бюджет Белогорска внесены единогласно. Срок приема документов пострадавших на получение материальной помощи завершится 14 августа.

В настоящее время, по информации специалистов экономического блока и управления по делам ГО и ЧС Белогорска, принято 525 заявлений.

«Остались единицы, которые смогут подать заявление до 18:00 14 августа в одном из двух пунктов приема, Большая часть – это дачники «Междуречья», остальные – жители поселка Остров Старица и левобережья реки Томь. 64 семьи уже получили из городского бюджета по 10 тысяч рублей. На 13 августа запланировано еще 53 выплаты, поскольку резервный фонд администрации уточнен», – рассказала замглавы Белогорска по экономике Лариса Цыркунова.

В Белогорске продолжается прием заявлений на получение материальной помощи из средств федерального и регионального бюджетов. Начался он 10 августа, сразу после принятия решения федерацией о выделении средств региону. Всего в городе пострадали от разлива Томи 160 придворовых территорий и 18 домов, в которых вода поднялась выше уровня пола.

Подать документы необходимо до 18:00 14 августа в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию города, сообщает пресс-служба Белогорска.

Просмотров всего: 42

#Белогорск #наводнение #финансы

распечатать


Общество 4

Психотерапевт о подтопленцах: оставаться на крыше – иногда единственный способ говорить о проблеме
Наводнение 2019

В Приамурье за сутки 9 населенных пунктов освободились от воды
Общество

Часть детей, чей отдых в «Колоске» прервало наводнение, посетит 4 смену

Общество 1

Амурский минтранс пытается пристроить выживших после наводнения щенков

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь