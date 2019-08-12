Благовещенцев напугали черные клубы дыма на ТЭЦ

Фото: Амур.инфо

Благовещенцев напугал черный дым, который 12 августа шел из трубы ТЭЦ. Происходящее на видео сняла одна из горожанок и отправила в редакцию ИА «Амур.инфо».

В пресс-службе Благовещенской ТЭЦ информационному агентству пояснили, что черный цвет дым приобрел из-за специфического топлива, которое использовали в работах по подготовке к отопительному сезону.

«Сегодня днем было переключение между котлами. Растопочным топливом для котлоагрегата является мазут, он имеет такой вот цвет, сильно черный пугающий. Как только котел растопили, все это прекратилось, продолжалось где-то около часа», – рассказали в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ.