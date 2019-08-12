Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:10 2

Благовещенцев напугали черные клубы дыма на ТЭЦ

Благовещенцев напугали черные клубы дыма на ТЭЦ
Фото: Амур.инфо

Благовещенцев напугал черный дым, который 12 августа шел из трубы ТЭЦ. Происходящее на видео сняла одна из горожанок и отправила в редакцию ИА «Амур.инфо».

В пресс-службе Благовещенской ТЭЦ информационному агентству пояснили, что черный цвет дым приобрел из-за специфического топлива, которое использовали в работах по подготовке к отопительному сезону.

«Сегодня днем было переключение между котлами. Растопочным топливом для котлоагрегата является мазут, он имеет такой вот цвет, сильно черный пугающий. Как только котел растопили, все это прекратилось, продолжалось где-то около часа», – рассказали в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ.

Просмотров всего: 407

#ЖКХ

распечатать


Власть

В Приамурье срок получения разрешений на подключение строений к коммунальным сетям хотят сократить

Общество 1

Белогорск – единственный город в Приамурье, где есть мазут для создания нормативного запаса
Общество

В центральной части Благовещенска отключили горячую воду
Общество 3

В 10-этажке на Тайване из-за отсутствия ливневок третьи сутки нет воды

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    а где все эти заявленные фильтра и прочая очистка??? а с другого топлива дым не так видно, а вред такой же? а куда смотрит Роспотребнадзор, Росприроднадзор. прокуратура??? одни вопросы, ответа нигде не будет, это наша действительность

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    Пугливые какие-то благовещенцы пошли. )

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь