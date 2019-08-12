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сегодня, 18:09 2

Власти Благовещенска аннулировали разрешение на строительство «Маленькой Венеции»

Власти Благовещенска аннулировали разрешение на строительство «Маленькой Венеции»

Реализация амбициозного проекта «Маленькая Венеция» вновь оказалась под вопросом. Администрация Благовещенска аннулировала разрешение на строительство этого объекта. Кроме того, 6 миллиардов рублей, которые необходимы на воплощение проекта в жизнь, найти по-прежнему не удается.

Как стало известно Амур.инфо, инициатор проекта, руководитель строительной компании «Хуафу» Хэ Вэньань написал письмо дальневосточному представителю президента Юрию Трутневу. Он просит посодействовать в восстановлении разрешения на строительство и объясняет, что его компания уже много лет находится на российском рынке, а проект имеет смысл с точки зрения развития туризма. Об этом Амур.инфо рассказал представитель компании-инвестора Марат Мкртчян.

Однако аннулирование разрешения на строительство – не единственная трудность, с которой столкнулась компания при воплощении проекта. 6 миллиардов рублей, которые необходимы на строительство, все еще не удалось найти.

«Все застыло на этапе поиска кредита. Объездили все банки в Москве и Китае. Не верят людям в Амурской области почему-то...В золото верят, а в такие объекты нет. Раньше банки брали под залог имущество, сейчас только под оборотные средства кредиты выдают. Поддержка нужна государственная. Мы пытаемся своими силами, но это не тот размах…», – рассказал корреспонденту Амур.инфо Марат Мкртчян.

Инициаторы «Маленькой Венеции» уверены – она обязательно окупится. По проекту, кроме туристических объектов там построят гостиницы, рестораны и торговые площади, которые и принесут прибыль. «Когда гостиница «Азия» строилась, тоже сомневались, что она нужна. Сейчас у нас нет мест! Китайцы едут к китайцам», – уверяет Марат Мкртчян.

На данный момент «Маленькая Венеция» представлена баннером вдоль Новотроицкого шоссе, за которым скрываются недостроенные объекты.

По плану же туристический объект должен расположиться по обеим сторонам Новотроицкого шоссе и занять площадь в 14 гектаров.

Год назад Амур.инфо сообщало, что «Маленькую Венецию» могут начать достраивать уже осенью. Тогда компания-застройщик получила два важных документа, которые ждала несколько лет. В частности, амурские власти продлили договор аренды земли и подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда прозвучало, что компании дали время до мая 2019 года. И если в реализации проекта не будет никаких подвижек, то соглашение расторгнут. Спустя год найти источник финансирования так и не удалось.

«Маленькая Венеция» по-прежнему остается на бумаге – а еще ее можно увидеть в виде макета в холле гостиницы «Азия». Здесь есть копия венецианского собора Санта-Мария, дворца дожей, базилики Сан-Марко, колокольни Кампанила (это самое высокое здание Венеции). По проекту здесь построят три гостиницы на 1 800 мест, бассейн, парковку на 1,5 тысячи автомобилей, самый большой в области ресторан, бизнес-центры, оборудуют каналы и зоны отдыха.

Как сообщало Амур.инфо, «Маленькую Венецию» презентовали в 2012 году, через пять лет, в 2017 году, проект должны были реализовать.

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#городская власть #строительство

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    28 минут назад

    Ну и правильно что анулировали разрешение, кому нужна эта Венеция...

  • троль здесь

    троль здесь
    16 минут назад

    теперь и китайцы поймут, что с нашими властями лучше не связываться, они всё что угодно похерят..

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