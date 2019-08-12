Власти Благовещенска аннулировали разрешение на строительство «Маленькой Венеции»

Реализация амбициозного проекта «Маленькая Венеция» вновь оказалась под вопросом. Администрация Благовещенска аннулировала разрешение на строительство этого объекта. Кроме того, 6 миллиардов рублей, которые необходимы на воплощение проекта в жизнь, найти по-прежнему не удается.

Как стало известно Амур.инфо, инициатор проекта, руководитель строительной компании «Хуафу» Хэ Вэньань написал письмо дальневосточному представителю президента Юрию Трутневу. Он просит посодействовать в восстановлении разрешения на строительство и объясняет, что его компания уже много лет находится на российском рынке, а проект имеет смысл с точки зрения развития туризма. Об этом Амур.инфо рассказал представитель компании-инвестора Марат Мкртчян.

Однако аннулирование разрешения на строительство – не единственная трудность, с которой столкнулась компания при воплощении проекта. 6 миллиардов рублей, которые необходимы на строительство, все еще не удалось найти.

«Все застыло на этапе поиска кредита. Объездили все банки в Москве и Китае. Не верят людям в Амурской области почему-то...В золото верят, а в такие объекты нет. Раньше банки брали под залог имущество, сейчас только под оборотные средства кредиты выдают. Поддержка нужна государственная. Мы пытаемся своими силами, но это не тот размах…», – рассказал корреспонденту Амур.инфо Марат Мкртчян.

Инициаторы «Маленькой Венеции» уверены – она обязательно окупится. По проекту, кроме туристических объектов там построят гостиницы, рестораны и торговые площади, которые и принесут прибыль. «Когда гостиница «Азия» строилась, тоже сомневались, что она нужна. Сейчас у нас нет мест! Китайцы едут к китайцам», – уверяет Марат Мкртчян.

На данный момент «Маленькая Венеция» представлена баннером вдоль Новотроицкого шоссе, за которым скрываются недостроенные объекты.

По плану же туристический объект должен расположиться по обеим сторонам Новотроицкого шоссе и занять площадь в 14 гектаров.

Год назад Амур.инфо сообщало, что «Маленькую Венецию» могут начать достраивать уже осенью. Тогда компания-застройщик получила два важных документа, которые ждала несколько лет. В частности, амурские власти продлили договор аренды земли и подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда прозвучало, что компании дали время до мая 2019 года. И если в реализации проекта не будет никаких подвижек, то соглашение расторгнут. Спустя год найти источник финансирования так и не удалось.

«Маленькая Венеция» по-прежнему остается на бумаге – а еще ее можно увидеть в виде макета в холле гостиницы «Азия». Здесь есть копия венецианского собора Санта-Мария, дворца дожей, базилики Сан-Марко, колокольни Кампанила (это самое высокое здание Венеции). По проекту здесь построят три гостиницы на 1 800 мест, бассейн, парковку на 1,5 тысячи автомобилей, самый большой в области ресторан, бизнес-центры, оборудуют каналы и зоны отдыха.

Как сообщало Амур.инфо, «Маленькую Венецию» презентовали в 2012 году, через пять лет, в 2017 году, проект должны были реализовать.