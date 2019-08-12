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сегодня, 18:20 0

В Благовещенске владелица магазина не попалась на уловки телефонного мошенника

В Благовещенске владелица магазина не попалась на уловки телефонного мошенника
Фото: pixabay.com

Благовещенский предприниматель едва не стала жертвой телефонного мошенника. Девушка сумела вовремя распознать нечистые помыслы звонившего. Она рассказала, по какому сценарию действует мошенник.

Утром в понедельник, 12 августа, в офисе магазина сувенирной продукции зазвонил мобильный. Трубку взяла владелица торговой точки, Оксана. «Он говорил очень уверенно, речь правильная, поставленная. Поздоровался, представился. Сказал, что является руководителем в полиции. Якобы у них сегодня награждение младшего состава, нужны сувениры», – рассказывает Оксана.

В магазине быстро собрали необходимые товары. Стоимость заказа составила 11 100 рублей. Предприниматель и «заказчик» договорились, что покупку доставит курьер. «Я вызвала курьера и тут позвонил этот мужчина и сказал, что их бухгалтер ушла на обед и оставила ему три пятитысячные купюры, поэтому он попросил, чтобы у курьера была при себе сдача. Я дала курьеру 3 900 рублей сдачи», – продолжает Оксана.

Прибыв на место заказа, к зданию управления МВД России по Амурской области, курьер позвонила заказчику. Он сказал, что пока занят, попросил подождать. «Затем перезвонил и попросил курьера сначала купить сок, а затем зайти в банк и перечислить деньги, предназначавшиеся в качестве сдачи, на его телефон. Хорошо, что курьер догадалась связаться со мной», – говорит предприниматель.

Оксана попросила курьера ни в коем случае не переводить деньги. После этого «заказчик» перестал выходить на связь. Предприниматель предупреждает коллег об опасности подобных звонков – под напором убедительного мошенника можно лишиться денег. Обращаться в полицию Оксана не стала, так как обман был раскрыт вовремя.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в результате атак телефонных мошенников уже пострадали десятки амурчан. Поверив позвонившему незнакомцу, люди теряют сбережения, хранившиеся на банковских счетах.

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#происшествия #торговля

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