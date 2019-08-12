В Благовещенске владелица магазина не попалась на уловки телефонного мошенника
Благовещенский предприниматель едва не стала жертвой телефонного мошенника. Девушка сумела вовремя распознать нечистые помыслы звонившего. Она рассказала, по какому сценарию действует мошенник.
Утром в понедельник, 12 августа, в офисе магазина сувенирной продукции зазвонил мобильный. Трубку взяла владелица торговой точки, Оксана. «Он говорил очень уверенно, речь правильная, поставленная. Поздоровался, представился. Сказал, что является руководителем в полиции. Якобы у них сегодня награждение младшего состава, нужны сувениры», – рассказывает Оксана.
В магазине быстро собрали необходимые товары. Стоимость заказа составила 11 100 рублей. Предприниматель и «заказчик» договорились, что покупку доставит курьер. «Я вызвала курьера и тут позвонил этот мужчина и сказал, что их бухгалтер ушла на обед и оставила ему три пятитысячные купюры, поэтому он попросил, чтобы у курьера была при себе сдача. Я дала курьеру 3 900 рублей сдачи», – продолжает Оксана.
Прибыв на место заказа, к зданию управления МВД России по Амурской области, курьер позвонила заказчику. Он сказал, что пока занят, попросил подождать. «Затем перезвонил и попросил курьера сначала купить сок, а затем зайти в банк и перечислить деньги, предназначавшиеся в качестве сдачи, на его телефон. Хорошо, что курьер догадалась связаться со мной», – говорит предприниматель.
Оксана попросила курьера ни в коем случае не переводить деньги. После этого «заказчик» перестал выходить на связь. Предприниматель предупреждает коллег об опасности подобных звонков – под напором убедительного мошенника можно лишиться денег. Обращаться в полицию Оксана не стала, так как обман был раскрыт вовремя.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в результате атак телефонных мошенников уже пострадали десятки амурчан. Поверив позвонившему незнакомцу, люди теряют сбережения, хранившиеся на банковских счетах.
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