В Благовещенске нашли школьное сочинение 1906 года, написанное на «тройку»

Фото: http://культура.благовещенск.рф

Школьное сочинение на тему «Летние каникулы» нашли в Благовещенске на чердаке старого дома в районе улиц Высокой и Островского. Историческая находка хранилась в музее «Городская усадьба» благовещенского коллекционера Александра Лещенко. Для широкой аудитории – экспонируется впервые. Сочинение представлено на выставке в «Народном музее».

Руководитель «Народного музея», историк Елена Пастухова изучила найденное сочинение и переложила его на удобный для современников язык (орфография, пунктуация, стилистика сохранены):

«Летние каникулы. После долгих зимних занятий, нас распустили на летние каникулы.Чтобы мы в это время отдохнули. Все ученики побежали домой весело. Придя домой, я объявил о своем переходе в следующий класс своим родителям. Родители мои были (веселы) рады. На другой день я собрал все учебные книги, склал их в ящик и закубарил дощечками его. После этого настали мои летние каникулы. Вставал я рано утром, когда еще солнце не всходило и (дыш..) наслаждался чистым воздухом. Днями ходил я в лес за ягодой и за грибами. В жаркие дни ходил с товарищами купать на Зею. Там же несколько раз ходил с товарищами на почиву рыбу ловить. Так что все летние дни провел я весело. После летних каникул наступило время ученья. Я думал что после отдыха начну учиться хорошо. Таким образом прошли мои летние каникулы».

По информации Елены Пастуховой, сочинение написал житель Благовещенска Александр Туровцев. Он жил по адресу улица Чигиринская, 103 (ныне Островского), окончил 4 класс Благовещенского 1-го Высшего Начального училища. За сочинение мальчик получил оценку «удовлетворительно».

Известно, что Александр Туровцев поступил на службу в Ивановскую почтово-телеграфную контору, а в 1917 году был призван на военную службу. Информации о том, как в дальнейшем сложилась судьба благовещенца, нет.

Детское сочинение стало экспонатом «Выставки уникальных предметов», которая открылась в информационно-методическом центре «Народный музей» по адресу: улица Красноармейская, 128, библиотека «Центральная». Выставка проработает до 1 сентября.