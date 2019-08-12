В Амурской области сельский учитель хочет создать парк редких растений

Фото: правительство Амурской области

Учитель из села Новопетровка высадила лес на полторы тысячи деревьев и планирует создать парк редких растений в Константиновском районе. Ольга Иващук работает учителем биологии в сельской школе.

Педагог создала на базе школы экологический кружок. Его участниками стали больше 20 школьников. Вместе было решено озеленять территорию вокруг села. Привлекая опытного агронома, учительнице и ученикам удалось высадить полторы тысячи сосен в 2007 году. Саженцы купили на деньги двух выигранных грантов – так на месте бывшего пустыря появилась роща. Теперь Ольга Иващук планирует создать парк редких растений.

«Я хочу озеленить территорию и пополнить видовое разнообразие растений. В планах создать парк редких деревьев. Делать мы это будем с учениками своими силами. Вместе с ребятами мы находим семена редких деревьев и выращиваем их на учебно-опытной базе на территории школы, а потом будем их высаживать, где это необходимо», – рассказала Ольга Иващук.

Чтобы создать парк, необходимо вырастить несколько сотен деревьев. Семенами с экологическим кружком иногда делится Амурский ботанический сад. Учитель и школьники планируют высадить минимум 10 различных видов деревьев, в том числе редких для Приамурья. В Новопетровке могут появиться барбарис, лимонник, бархат амурский, орех маньчжурский, виноград амурский и хвойные растения. Это позволит не только увеличить видовое разнообразие деревьев, но и на их примерах проводить экологическое просвещение школьников.

До этого учительница из Новопетровки занималась восстановлением популяции лотосов, которые когда-то росли на местном озере. «Лотосы на озере посадила китаянка. В Новопетровке раньше жила китайская семья. После того, как супруг утонул, женщина решила посадить цветы на озере и они росли несколько лет. В 80-е годы лотосов не стало, и я решила восстановить их популяцию. Семена заказала из Архаринского района. Вместе со своими учениками я их высаживала разными способами на различных озерах. Прижились цветы только спустя 5 лет на озере Осиновом», – сообщила Ольга Иващук.

Теперь озеро лотосов в Константиновском районе является местом притяжения туристов, на них приезжают посмотреть иностранные делегации. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что экологическая обстановка региона находится на особом контроле правительства региона. Контролировать состояние экологии в Приамурье помогает и реализация национального проекта «Экология», сообщает правительство Амурской области.