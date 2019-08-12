В Бурейском районе выберут нового главу

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В Приамурье идет подготовка к выборам главы Бурейского района. У нынешнего руководителя истекает срок полномочий. Документы на должность главы муниципального образования начнут принимать со следующей недели.

Такие сроки утвердили депутаты Бурейского районного Совета народных депутатов. Конкурсная комиссия будет оценивать кандидатов по нескольким критериям – по представленным сведениям об образовании и трудовой деятельности, а также их программы дальнейшего социально-экономического развития района. В конкурсную комиссию войдут 8 человек – 4 представителя от муниципального образования и столько же будет назначено губернатором Амурской области.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Бурейского района пройдет в два этапа, информирует пресс-служба правительства Амурской области. Первый – конкурс документов – состоится без участия кандидатов. Те, кого допустят ко второму этапу конкурса, должны будут представить в комиссию разработанную программу развития Бурейского района.

После этого конкурсная комиссия вынесет на голосование депутатов районного Совета не менее двух кандидатур, и народные избранники выберут из них нового главу Бурейского района.

Документы от претендентов будут принимать с 20 августа по 3 сентября 2019 года включительно в здании администрации Бурейского района на Советской, 49, кабинете № 346. Конкурсная комиссия работает с понедельника по пятницу, с 14:00 до 17:00. Принимать документов не будут в выходные и праздничные дни – 24, 25, 31 августа и 1 сентября.

Получить информацию можно по телефону: 8 (41634) 21-4-95. Информацию о конкурсе и документах, необходимых для участия можно найти по ссылке в разделе «Совет депутатов».

Действующий глава Бурейского района Андрей Литвинов был избран 14 сентября 2014 года, а в должность вступил официально с 19 сентября.