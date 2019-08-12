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Амурчанин с открытой формой туберкулеза уклонялся от лечения и находился в общественных местах

Амурчанин с открытой формой туберкулеза уклонялся от лечения и находился в общественных местах
Фото: pixabay.com

Амурчанин, страдающий открытой формой туберкулеза и состоящий на диспансерном учете в Амурской областной клинической больнице, в течение длительного времени уклонялся от прохождения лечения. Препятствуя оперативному лечению и госпитализации, он находился в общественных местах и подвергал опасности здоровье окружающих.

Прокурор Благовещенского района обратился в суд с административными исковыми заявлениями в интересах неопределенного круга лиц о его принудительной госпитализации в противотуберкулезное лечебное учреждение, сообщается на сайте амурской прокуратуры.

Суд требования полностью удовлетворил. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой Благовещенского района.

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#закон #здоровье

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