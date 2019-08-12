В Приамурье каждое 11 преступление связано с незаконным оборотом наркотиков

Каждое 11-е преступление, совершенное в Приамурье в первом полугодии 2019 года, связано с незаконным оборотом наркотиков. Чаще всего такие преступления фиксировались в Благовещенске, Свободном и Белогорске.

Амурская прокуратура проанализировала работу правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Выявлено 206 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, пресечена деятельность 11 наркопритонов. Зарегистрировано 4 преступления, связанных с контрабандой сильнодействующих веществ. В структуре изъятий преобладают каннабисные наркотики – 99,8 %, наряду с которыми из незаконного оборота изымались опиаты, а также синтетические наркотические средства.

На территории области на 9 % снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, в состоянии токсического опьянения – на 75 %. Количество преступлений, совершенных потребителями наркотических и психотропных веществ, сократилось на 10 %.

Правоохранительными органами расследовано 582 уголовных дела, большинство совершенных преступлений – тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто 13 преступлений, совершенных участниками организованных групп.

Так, в мае 2019 года прокуратура области в суд направила уголовное дело по обвинению трех человек, которые с июня по декабрь 2017 года осуществляли крупные поставки синтетических наркотиков на территорию области, а также их последующий сбыт бесконтактным способом в Амурской области и Хабаровском крае.

Как и в предыдущие годы, ситуация характеризуется высоким спросом на наркотики и доступностью наркотических средств растительного происхождения, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.