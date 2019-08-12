В Баку Вере Брежневой пришлось выступать в условиях ЧП

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На концерте Веры Брежневой пиротехническая система дала сбой. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграме. Музыкальный фестиваль в Баку прошел несколько недель назад, но о случившемся стало известно только сейчас.

«…я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма», — рассказала Брежнева.

Она продолжила выступление, так как посчитала происходящее запланированным эффектом. За кулисами не могли остановить дым, но и номер не прервали, сообщает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что во время концерта немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации.