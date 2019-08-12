Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:25 0

В Баку Вере Брежневой пришлось выступать в условиях ЧП

В Баку Вере Брежневой пришлось выступать в условиях ЧП
Фото: globallookpress.com

На концерте Веры Брежневой пиротехническая система дала сбой. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграме. Музыкальный фестиваль в Баку прошел несколько недель назад, но о случившемся стало известно только сейчас.

«…я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма», — рассказала Брежнева.

Она продолжила выступление, так как посчитала происходящее запланированным эффектом. За кулисами не могли остановить дым, но и номер не прервали, сообщает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что во время концерта немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации.

Просмотров всего: 151

#происшествия #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

В КПЗ покончил с собой миллиардер, обвиняемый в торговле «живым товаром» и педофилии
Происшествия 14

В кишечнике было 12 отверстий: мама раненого на КПП подростка рассказала подробности

Происшествия

В Амурской области потерялись два грибника
Происшествия

«Пирамида Хеопса» несется к Земле
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь