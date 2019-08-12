Амурские и китайские баскетбольные команды сошлись на набережной Амура (фото)

На выходных на баскетбольной площадке на набережной Благовещенска соревновались 69 команд как из Приамурья, так и из Китая. Самым юным участникам было 10 лет.

Соревнования «Оранжевый мяч» прошли в субботу, 10 августа. Помимо благовещенцев, в турнире приняли участие игроки из Свободного, Тамбовского и Михайловского районов, Ивановки, а также три команды из Поднебесной.

Самыми юными участниками прошедших соревнований стали ребята 10 лет. В целом же спортсменов разделили по четырем категориям — до 14 лет, до 16, 17 – 18 лет и взрослые старше 18.

С самого утра баскетболисты играли по олимпийскому принципу на выбывание в одно кольцо: три человека на три. Продолжительность каждой встречи составила 10 минут.

По итогам состязаний победители разделили между собой призовой фонд «Оранжевого мяча» – это кубки, грамоты, сертификаты участников, а также толстовки и различную спортивную атрибутику, сообщает пресс-служба городской администрации.