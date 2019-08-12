В КПЗ покончил с собой миллиардер, обвиняемый в торговле «живым товаром» и педофилии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер Джефф Эпштейн покончил с собой в КПЗ Нью-Йорка. Он вернулся в Америку из Франции, и его сразу арестовали, обвинив в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и подкупе свидетелей. В освобождении под залог судья отказал. Эпштейну грозило до 45 лет тюрьмы. Вскоре он покончил жизнь самоубийством.

В поле зрения правоохранительных органов Эпштейн попал в конце прошлого века: до ФБР доходили слухи о том, что миллиардер ведет себя непристойно по отношению к молоденьким девушкам, которых нанимали для уборки его виллы во Флориде. В итоге, удалось собрать показания более чем трех десятков таких работниц, среди которых были и школьницы. Все они подтвердили, что Эпштейн требовал от них сексуальных услуг. Кто-то соглашался в обмен на деньги, к кому-то применялось насилие. Также миллиардер предлагал деньги за то, чтобы работницы по уборке приводили к нему своих подруг. Эпштейн все отвергал, говорил, что если секс и имел место быть, то только по обоюдному согласию.

В итоге, в 2007 году Эпштейн пошел на сделку со следствием, признав свою вину по нескольким эпизодам, и получил всего 13 месяцев тюрьмы, где режим был более чем мягким.

Уехав из США, он мог еще долго и без проблем жить в Старом свете, но предпочел вернуться домой.

В конце июля, находясь в камере, Эпштейн предпринял попытку свести счеты с жизнью. Его нашли на полу с характерными для самоубийства через повешение следами на шее. Сокамерник Эпштейна отрицал как свою вину, так и свое участие в инциденте.

10 августа Эпштейн предпринял новую попытку, и ранним утром его нашли в камере повешенным.

Ответы на вопрос – кому была выгодна смерть Эпштейна – уже появляются в прессе. Все они сводятся к одному знаменателю: у миллиардера было слишком много известных друзей, которым бы не хотелось услышать из его уст рассказы об их участии в оргиях с несовершеннолетними, пишет «Комсомольская правда».