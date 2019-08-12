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сегодня, 15:49 17

В кишечнике было 12 отверстий: мама раненого на КПП подростка рассказала подробности

В кишечнике было 12 отверстий: мама раненого на КПП подростка рассказала подробности

Инцидент со стрельбой в Благовещенске в районе КПП произошел 23 июля. Как сообщало Амур.инфо, жертвами неизвестного мужчины с огнестрельным оружием стали подростки. Мама одного из них рассказала детали случившегося.

По словам благовещенки, в тот вечер ее сын вместе с ее племянником и друзьями гулял на улице. Они встретили мужчину с кухонным топориком. Произошла стычка. «Он их оскорблял, провоцировал конфликт. Когда он приблизился и стал угрожать, они схватили камни, чтобы его отпугнуть. В него не попали», – рассказывает Юлия.

По словам мамы, позже сын и племянник с двумя друзьями вновь вернулись в тот же район, чтобы зайти в магазин. Неизвестный уже поджидал подростков, мужчина был не один. «Он их расстреливал, гнался за ними, преследовал. Сын с ранениями пробежал большое расстояние, просил помощи у таксистов. Те отказали в помощи, хотя он был в крови», – вспоминает события того вечера Юлия.

Она рассказывает – из четверых не был ранен только один парень. Он сумел убежать от преследователя. Еще одному подростку дробь, по словам Юлии, попала в кости черепа. Ее племянник получил огнестрельные ранения ног. Сильнее всего пострадал сын – 17-летний Матвей.

«Сын был в тяжелом состоянии. Восемь дней в реанимации. Врачи боролись, слава богу, спасибо им большое. Был ранен в живот, и пострадала нога. Только в одной кишке было 12 дырок. Нога перебита, перелом со смещением в ступне», – перечисляет мама подростка полученные им ранения. Сейчас Матвей уже дома, в гипсе. Осенью он пойдет в 11-й класс.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 "Покушение на убийство двух и более лиц". По информации амурского следственного управления СКР, по подросткам стреляли предположительно из огнестрельного оружия, заряженного дробью. Подозреваемый еще не установлен.

«Многие говорят, что подростки спровоцировали. Но они все положительные, спортом занимаются. Один мальчик – художник, он нарисовал фоторобот, но пока никого не нашли», – добавляет Юлия. Мама надеется, что после публикации на Амур.инфо откликнется и свидетель случившегося – некий мужчина, который видел и слышал перепалку подростков с неизвестным.

Если кому-то что-либо известно о случившемся, можно сообщить информацию по телефонам амурского следственного управления: 44-94-00, 8924-744-00-20. Звонки принимают круглосуточно.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    это был , пардон анекдот про работу полиции !?

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    Фоторобот бы разместили

  • headache

    headache
    1 час назад

    Фоторобот в студию и точный адрес где это произошло. Эту мразь надо найти и судить. Я не думаю что он живет оч далеко от района происшествия. Потому как с оружием он не мог далеко гулять.

  • headache

    headache
    1 час назад

    А родителям этих детей советую объединиться и самим разыскать. На полицаев набежды нет. По горячим не нашли, а теперь и не найдут.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    52 минуты назад

    Какой то отморозок устроил стрельбу из ружья в городе, а где полицаи? А участковый в том районе чем занимается?

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    45 минут назад

    кто был отморозком в данном случае еще предстоит установить, просто так человек с ружья шмалять не станет, да и дети не все святые с солнышком в груди, а бывают мудаками ко всеобщему удивлению

  • Vagus

    Vagus
    44 минуты назад

    Уроды, малолетние ублюдки мало им досталось!

  • brutal-death

    brutal-death
    42 минуты назад

    все положительные пацантрэ с КПП ? ))))) Ну-ну. Пацанчики хотели по беспределу мужичка нагнуть, только ответку не просчитали, борзометр у них у всех зашкаливает. И вернулись они не в магазин, а конкретно на стрелку скорее всего. В здравом уме в рйон, где гуляет мужик с топором никто не вернется. И таких нестыковок в рассказе мамы Юли и подростков куча.

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    26 минут назад

    Не верю ни одному слову мамаши этой. Кишечник срочно лечить чудодейственным напитком

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    20 минут назад

    По словам мамы, позже сын и племянник с двумя друзьями вновь вернулись в тот же район, чтобы зайти в магазин. Неизвестный уже поджидал подростков, мужчина был не один. «Он их расстреливал, гнался за ними, преследовал - мамаше плюс. Подобный бред смотрите на НТВ в сериалах.

  • гусеница

    гусеница
    18 минут назад

    Ого, значит этот опасный и вооруженный индивид на воле и может всё повторить с ещё большей жестокостью из-за безнаказанности. Почему не нашли? Если не виноват ( сами напросились и всё такое), то где явка с повинной? Надо найти его , а там разбираться и пусть отвечает за свои действия по закону.

    С уважением

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    13 минут назад

    чистосердечное признание - прямой путь в тюрьму, которое облегчает вину, но увеличивает срок

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    12 минут назад

    гусеница

    Ого, значит этот опасный и вооруженный индивид на воле и может всё повторить с ещё большей жестокостью из-за безнаказанности. Почему не нашли? Если не виноват ( сами напросились и всё такое), то где явка с повинной? Надо найти его , а там разбираться и пусть отвечает за свои действия по закону. С уважением



    Я нихера не понял, что Вы хотели сказать

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    10 минут назад

    Я тоже не верю в невинность молодых друзей. Факт второго захода на то же место - это с вероятностью 146% они пошли с усилением на "разборку".

  • Нур

    Нур
    7 минут назад

    DeaD Мороз

    кто был отморозком в данном случае еще предстоит установить, просто так человек с ружья шмалять не станет, да и дети не все святые с солнышком в груди, а бывают мудаками ко всеобщему удивлению



    Шизофрению у мужика не допускаете? Те просто так из ружья шмалляют без вины виноватых

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    6 минут назад

    В контексте поданной информации - не допускаю.

  • гусеница

    гусеница
    3 минуты назад

    Леденец с волосами
    гусеница

    Ого, значит этот опасный и вооруженный индивид на воле и может всё повторить с ещё большей жестокостью из-за безнаказанности. Почему не нашли? Если не виноват ( сами напросились и всё такое), то где явка с повинной? Надо найти его , а там разбираться и пусть отвечает за свои действия по закону. С уважением



    Я нихера не понял, что Вы хотели сказать


    Я хотела сказать, что если он защищался, то где его заявление о нападении? Судя по ситуации, его защита перешла в жестокую расправу.

    С уважением.

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