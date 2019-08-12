В кишечнике было 12 отверстий: мама раненого на КПП подростка рассказала подробности

По словам благовещенки, в тот вечер ее сын вместе с ее племянником и друзьями гулял на улице. Они встретили мужчину с кухонным топориком. Произошла стычка. «Он их оскорблял, провоцировал конфликт. Когда он приблизился и стал угрожать, они схватили камни, чтобы его отпугнуть. В него не попали», – рассказывает Юлия.

По словам мамы, позже сын и племянник с двумя друзьями вновь вернулись в тот же район, чтобы зайти в магазин. Неизвестный уже поджидал подростков, мужчина был не один. «Он их расстреливал, гнался за ними, преследовал. Сын с ранениями пробежал большое расстояние, просил помощи у таксистов. Те отказали в помощи, хотя он был в крови», – вспоминает события того вечера Юлия.

Она рассказывает – из четверых не был ранен только один парень. Он сумел убежать от преследователя. Еще одному подростку дробь, по словам Юлии, попала в кости черепа. Ее племянник получил огнестрельные ранения ног. Сильнее всего пострадал сын – 17-летний Матвей.

«Сын был в тяжелом состоянии. Восемь дней в реанимации. Врачи боролись, слава богу, спасибо им большое. Был ранен в живот, и пострадала нога. Только в одной кишке было 12 дырок. Нога перебита, перелом со смещением в ступне», – перечисляет мама подростка полученные им ранения. Сейчас Матвей уже дома, в гипсе. Осенью он пойдет в 11-й класс.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 "Покушение на убийство двух и более лиц". По информации амурского следственного управления СКР, по подросткам стреляли предположительно из огнестрельного оружия, заряженного дробью. Подозреваемый еще не установлен.

«Многие говорят, что подростки спровоцировали. Но они все положительные, спортом занимаются. Один мальчик – художник, он нарисовал фоторобот, но пока никого не нашли», – добавляет Юлия. Мама надеется, что после публикации на Амур.инфо откликнется и свидетель случившегося – некий мужчина, который видел и слышал перепалку подростков с неизвестным.

Если кому-то что-либо известно о случившемся, можно сообщить информацию по телефонам амурского следственного управления: 44-94-00, 8924-744-00-20. Звонки принимают круглосуточно.