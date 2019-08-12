В Амурской области потерялись два грибника

В августе в Амурской области начался сезон сбора грибов. В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности отмечают, что увеличилось количество сообщений о заблудившихся грибниках. На прошлой неделе за два дня было зафиксировано два таких случая.

Первое сообщение поступило 6 августа от родственников 82-летнего жителя села Ромны. Рано утром он ушел за грибами и не вернулся. На поиски привлекли полицейских и пожарных. В тот же день амурчанин вышел из леса и вернулся домой.

Однако уже 10 августа родственники снова обратились за помощью в полицию: пенсионер опять ушел из дома и до сих пор не вернулся. Все выходные с утра до темноты пожарные прочесывали территорию вокруг населенного пункта – обследовали все пролески и грибные места.

В понедельник, 12 августа, искать дедушку будут с воздуха. По словам начальника пожарной части ПЧ-43 села Ромны Александра Кузнецова, к поискам пропавшего полицейские привлекут квадрокоптер.

Еще один любитель грибов, 47-летний мужчина, пропал 8 августа в поселке Сиваки Магдагачинского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Амурчанина ищут пожарные противопожарной службы области, полицейские и добровольцы.

В настоящее время 80 % пожарно-спасательной группировки области задействовано на ликвидации ЧС. Оставшиеся специалисты практически через сутки заступают на дежурство и несут службу в усиленном режиме для выполнения подобных задач.

Спасатели областного поисково-спасательного отряда напоминают, что перед тем, как отправиться за грибами или ягодами в лес, необходимо уточнить прогноз погоды, зарядить сотовый телефон и обязательно взять с собой медикаменты. Кроме того, перед выходом нужно сообщить родственникам свой маршрут и обозначить «сеанс связи» с родными – время для звонка. Уходя в лес, не помешает взять с собой воду, еду и дождевик.

«Если вы все-таки потерялись, то паниковать не стоит. Вам необходимо набрать номер экстренной службы спасения 112, который поможет определить вашу геолокацию и оперативно отправить к вам помощь. После звонка оставайтесь на месте и ждите помощи», – советуют спасатели.