Геральдический совет при президенте РФ одобрил проект герба Циолковского

Фото: www.instagram.com/ sv_levickiy

В Циолковском завершены работы по созданию герба города. Проект одобрил Геральдический совет при президенте РФ.

«Рабочая группа, созданная при администрации города, на протяжении шести месяцев работала над разработкой герба и вот, наконец, поставлена точка, мы получили согласование Геральдического совета при президенте Российской Федерации», – написал глава Циолковского Сергей Левицкий в своем аккаунте в Инстаграме.

Главе ЗАТО Циолковский пришло письмо от Геральдического совета, в котором говорится, что проект герба рекомендуется к утверждению. «По результатам проведенной геральдической экспертизы сообщаем, что проект составлен удовлетворительно, не вызывает замечаний, согласовывается и рекомендуется к утверждению», – сообщается в официальном письме. Теперь проект герба должны утвердить депутаты на заседании Думы Циолковского. Выборы в представительный орган в космограде назначены на 6 октября.

На предлагаемом к утверждению гербе изображены три серебряных наконечника стрел. Они символизируют градообразующую отрасль Циолковского – космонавтику, а также три этапа развития города: период, когда здесь была дислоцирована раектная дивизия, период космодрома «Свободный» и период космодрома «Восточный». Серебряный земной шар с сеткой координат символизирует, что в Циолковском расположена инфрастурктура для освоения космического пространства. Золотая башенная корона о пяти зубцах говорит о статусе Циолковского как городского округа.

Как сообщало Амур.инфо, в декабре 2018 года в Циолковском начались работать над созданием герба, флага и гимна города. Для этого была образована специальная рабочая группа.