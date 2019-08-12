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сегодня, 15:31 0

Благовещенец победил в чемпионате России по компакт-спортингу

Благовещенец победил в чемпионате России по компакт-спортингу
Фото: www.strelok28.ru

9-11 августа в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» Московской области прошел чемпионат России по компакт-спортингу. Среди 17 юниоров, принявших участие в состязаниях, первое место занял житель Благовещенска Амурской области Артём Козлов.

Из 200 принятых мишеней Артем Козлов поразил 170, выполнив норму первого спортивного взрослого разряда.

В чемпионате приняли участие около 300 спортсменов со всей страны.

Компакт-спортинг – это разновидность стендовой стрельбы по летающим тарелочкам. Им Артем занимается около 2 лет на площадках спортивного клуба АРОСО «Клуб спортинга», расположенных на стрельбище Амурского регионального отделения ДОСААФ, сообщается на сайте амурского «Клуба спортинга».

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