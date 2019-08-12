«Пирамида Хеопса» несется к Земле

Фото: depositphotos.com

Диаметр астероида 2019 OU1, или, как его еще называют называют, пирамида Хеопса, составляет 160 метров. Это на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. И 28 августа он окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с планетой людей на расстоянии около миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность. Наиболее близким по дате считается возможное столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября текущего года. Вероятность такого события — один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения — один шанс из 16, пишет РИА Новости.