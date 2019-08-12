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12августа
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В провинции Хэйлунцзян из бедных уездов делают деревни «с русским колоритом»

В провинции Хэйлунцзян из бедных уездов делают деревни «с русским колоритом»
Фото: biang.ru

В бедных приграничных с Россией уездах на севере провинции Хэйлунцзян местные власти активно пытаются развивать туризм. В бедных уездах они создают «русские деревни».

Так, инвесторы и местные власти вкладывают средства в развитие туристической отрасли в уездах Сюнькэ и Цзяин, делая упор на «русский колорит», сообщает biang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

К примеру, деревня Бяньцзян уезда Сюнькэ известна тем, что в ней живут потомки эмигрировавших в Китай русских. Это вторая крупная «русская деревня» на границе Китая с Россией после деревни Шивэй в автономном районе Внутренняя Монголия.

В деревне, расположенной напротив Михайловского района Амурской области, потомков русских эмигрантов почти не осталось, но местные власти эксплуатируют ее историю, разыгрывая визитную карту туризма «с русским колоритом» для китайцев.

«В деревне власти уезда Сюнькэ перестроили почти все дома, и теперь они в русском стиле, у нас есть музей русской культуры. В музее выставлены предметы, которыми в уезде пользовались русские, которые жили в деревне. Эти предметы практически все из дерева», – рассказал житель деревни Дай Яминь.

Чтобы аутентично разыгрывать карту туризма «с русским колоритом», местные гиды и другие работники отрасли активно учат русский язык. «В нашей деревне уже мало кто говорит по-русски. Но для того чтобы развивать туризм, конечно же, нужно выучить русский язык», – заявила деревенская жительница Фэн Ли’ин.

На юге деревни Бяньцзян расположено самое северное в Китае озеро с лотосами, которое также привлекает множество туристов КНР. Ежедневно на лотосы приезжает посмотреть 300–400 человек, говорится в сюжете.

Деревня Юнъань уезда Цзяин, расположенная на берегу Амура напротив Облученского района ЕАО РФ, за последние годы тоже стала местом паломничества китайских туристов благодаря красивым видам, природе, зимним видам спорта и традициям северо-востока Китая, переплетающимся с русской культурой.

В июне 2017 года инвестиционная компания уезда Цзяин «Синьянчжэнтун» построила на территории деревни туристический развлекательный комплекс «Байхуа Динсян», вложив в него приблизительно 5 миллионов юаней (менее 1 миллиона долларов США). Площадь комплекса – около 3 000 квадратных метров.

В 2018 году в развлекательном комплексе отдохнуло около 600 туристов, преимущественно с юга Китая, в этом году количество посетителей уже выросло в 300 раз.

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#Китай #туризм

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