Психический срыв: благовещенский священник прокомментировал шокирующее крещение в Ленобласти

Видео с крещением в Ленинградской области годовалого ребенка, на котором батюшка насильно окунает малыша в купель, вызвало широкий общественный резонанс. Благовещенский священник Святослав Шевченко, как и большинство, считает, что гатчинский батюшка не должен был так себя вести.

По мнению православного видеоблогера, священнику, который проводил крещение, нужна психологическая помощь.

«То, что он сделал, – все в шоке, так нельзя. Я думаю любой адекватный человек, увидев эту запись, не сможет одобрить это. Человек явно сорвался, это психический срыв. (…) У священника тоже бывает профессиональная деформация, как говорят – выгорание, в связи с тем, что он сталкивается со смертью при отпевании и так далее. Приходится людей отпевать, соборовать: в ожоговых отделениях, тубдиспансере – видеть людей на пороге жизни и смерти. И некоторые ломаются, психика человека не выдерживает», – говорит Святослав.

На видео, которое буквально взорвало Сеть, священник во время крещения с силой погружает в воду кричащего и извивающегося годовалого ребенка. И не позволяет матери забрать его, продолжая свои действия, больше похожие на экзекуцию.

«Во-первых, там какая проблема – купель явно была маленькая для этого ребенка. Он туда не влезает. Я в таких случаях при помощи родных и близких сажу на попу ребенка и сверху поливаю. Ничего в этом страшного нет»,– говорит благовещенец.

По мнению Святослава, при приеме в семинарию среди прочих документов необходимо требовать справку из психоневрологического диспансера, так же как и справку об отсутствии судимости. А с уже состоявшимися священнослужителями должен работать психолог.

«Тут, я считаю, надо начинать с семинарии, может быть, даже психолог или психотерапевт, который бы проводил беседы. Есть же в структурах правопорядка тестирование на профпригодность. Я считаю, что-то такое должно быть и со священнослужителями. Потому что служение сопряжено со многими страшными вещами, которые тоже могут поломать», – высказал свое мнение Шевченко.

Свою роль, как считает Святослав, могло сыграть и то, что оскандалившийся священнослужитель – монах.

«Кто знает, что было, может, кто-то нахамил ему, а он монах – у них вообще поддержки нет. Если у меня как у семейного человека есть поддержка – семья, жена, дети, а этот человек один на один со своими проблемами. (…) Это как минимум неврастения – то, что я видел по видео. Ему бы к специалисту. В любом случае ему нужна помощь психологическая», – считает Святослав.

При этом он подчеркивает, что судить по одному священнослужителю и клеймить всех его коллег, нельзя.

«У нас примерно 40 тысяч священников в Русской православной церкви. Однозначно бывают и люди с нестабильной психикой, и всякие. Мы понимаем, что мы плоть от плоти народной, мы такие же. Человек, когда становится священником, священный сан не проводит его "санацию" и "дезинфекцию" от грехов. Если человек был хамло, он хамлом и останется. Если, конечно, человек не работает над собой, над внутренним развитием и совершенствованием. Но бывает, что люди приходят в сан по другим мотивам», – объясняет священник.

В качестве наказания священнику из Ленобласти запретили носить рясу и крест, в течение года ему нельзя проводить таинства и богослужения. После лишения сана – это одно из самых суровых наказаний.

«Насколько я понял из документов, его отправили за штат – это значит, его выгнали из епархии. (...) Через год в случае покаяния и исправления, его могут поставить вторым или третьим священником в храм и будут наблюдать. Но, знаете, из опыта таких ситуаций, которые я наблюдаю по России в РПЦ, как правило, такие люди уходят из церкви», – подытожил Святослав.