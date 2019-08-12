Аллигатор съел питбуля на глазах у хозяйки

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Огромный аллигатор напал на собаку и съел ее. Хозяйка могла только наблюдать за этим. Происшествие случилось в американском городе Оберндейл, штат Флорида.

45-килограммового питбуля по кличке Танк его хозяйка, Синтия Робинсон (Cynthia Robinson), вывела утром на прогулку. Когда они шли мимо пруда-отстойника, на Танка набросился аллигатор. «Он был таким быстрым, — говорит Робинсон. — Схватил пса и был таков. У Танка не было ни малейшего шанса». Длина рептилии составляла около трех метров, говорит женщина. «Я хотела помочь, но этот аллигатор был огромен, — утверждает она. — Я таких больших нигде не видела, кроме, возможно, "Буш Гарденс"’».

Во Флориде в парке развлечений «Буш Гарденс» держат крупных животных, в том числе крокодилов, аллигаторов и носорогов, уточняет «Дело».

«Я могла только стоять и смотреть, как он ест мою собаку, — рассказывает Робинсон. — Не хотела бы, чтобы такое случилось с другими, с ребенком или с кем-то еще».

Поиски рептилии начал специалист по отлову аллигаторов, присланный комиссией по охране природных и рыбных ресурсов штата Флорида.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, в среднем вырастающие до 3,4 метра в длину при весе до 200 килограммов.

7 августа сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.