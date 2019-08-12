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12августа
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сегодня, 14:16 1

Благовещенец переживает за безопасность подростков на долгострое (видео)

Благовещенец переживает за безопасность подростков на долгострое (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина несколько раз замечал, как на заброшенной стройке находятся подростки. Журналисты узнали, куда обращаться в подобных случаях.

«Почти каждый день вижу ребят, играющих на недостроенном здании в районе ТЦ "Перекресток". Переживаю за безопасность детей, ведь они могут упасть. В силу своего возраста они не понимают, что могут искалечиться или погибнуть», – рассказал горожанин.

Находясь на опасных объектах, к которым относится и стройка, подростки действительно подвергают себя опасности. Как сообщили в МО МВД России «Благовещенский», о таких случаях взрослые должны незамедлительно сообщать в полицию. Звонить о подростках в опасности можно по номерам полиции 02 и 102, (4162) 49-08-70 (дежурная часть полиции Благовещенска), 59-40-59 (телефон доверия УМВД России по Амурской области).

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    28 минут назад

    настой валерианы, пустырник и боярышник этому горожанину, чтобы лежал и испытывал седативный эффект

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