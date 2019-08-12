В Амурской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Ночью 11 августа в Амурской области произошел несчастный случай на железной дороге. На перегоне Тур – Завитая грузовой поезд сбил человека.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа Белогорского линейного отдела МВД России. Сотрудники транспортной полиции установили личность пострадавшего. Им оказался амурчанин 1991 года рождения. Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства происшествия уточняются.

Транспортные полицейские напоминают гражданам, что по правилам безопасности категорически запрещено: