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В Амурской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Амурской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Фото: pixabay.com

Ночью 11 августа в Амурской области произошел несчастный случай на железной дороге. На перегоне Тур – Завитая грузовой поезд сбил человека.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа Белогорского линейного отдела МВД России. Сотрудники транспортной полиции установили личность пострадавшего. Им оказался амурчанин 1991 года рождения. Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства происшествия уточняются.

Транспортные полицейские напоминают гражданам, что по правилам безопасности категорически запрещено:

  1. – переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
  2. – проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов;
  3. – садиться и высаживаться на ходу поезда;
  4. – высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
  5. – оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;
  6. – прыгать с платформы на железнодорожные пути;
  7. – бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда;
  8. – подходить к вагону до полной остановки поезда;
  9. – на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.

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#ДТП #происшествия

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