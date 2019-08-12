На севере Приамурья дожди не прекращаются: прогноз погоды на 13 августа

Фото: Амур.инфо

13 августа в Амурской области переменно облачно, местами по северу дождь, слабый дождь, днем гроза. Ночью местами по области туман.

Ветер с юго-запада, юга ночью разгонится до 3-8, днем местами усилится до 11-16 метров в секунду. Температура ночью составит 13...18, местами – около 10. Днем будет 25...30, местами по северу – до плюс 20.

В Благовещенске ночью ясно, без осадков. Ветер юго-западный, южный подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит 14...16 градусов. Днем – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, он разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – 25...27 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Как сообщало Амур.инфо, МЧС предупредило амурчан о надвигающемся циклоне и ухудшении в связи с этим погодных условий.