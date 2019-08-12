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12августа
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сегодня, 13:53 0

Глава закладчиков получил больше восьми лет колонии строгого режима

Глава закладчиков получил больше восьми лет колонии строгого режима
Фото: blag-gs.amr.sudrf.ru

В Благовещенске осужден организатор группы, распространявшей наркотики в Амурской области и Хабаровском крае. Он сумел наладить работу целого коллектива, при этом строго соблюдались меры конспирации. Но ничего не помогло – преступную деятельность по продаже наркотиков пресекли.

Наркотики каннабисной, амфетаминовой группы и психотропных веществ амфетаминовой группы продавали через интернет. Покупатель получал вещество через так называемую закладку – тайник, куда наркотическую покупку прятали подручные организатора преступного бизнеса. Набор помощников проводили через интернет, размещая объявление о поиске участников незаконного сбыта наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, поначалу преступная роль осужденного заключалась в том, что он должен был забирать партию наркотиков, расфасовывать вещество на дозы, размещать их в закладках, фотографировать места тайников и размещать фото на сайте. За каждый тайник мужчина получал вознаграждение.

Познав тонкости дела, он нашел трех помощников, организовал свой интернет-магазин по продаже наркотиков и стал управлять деятельностью организованной им преступной группы, активно действовавшей с 10 августа по декабрь 2017 года.

В группе по указанию главного строго соблюдались меры конспирации. В ходе телефонных переговоров названия наркотических средств и психотропных веществ шифровались специальными терминами и фразами с целью сокрытия истинного смысла разговоров. Руководитель преступного сообщества не встречался и не разговаривал с распространителями – они общались только через сообщения на сайте. Оплата заказов за наркотики осуществлялась через электронные средства. Как сообщало ИА «Амур.инфо», такая схема в Амурской области была выявлена впервые.

Продажи росли, покупателей становилось больше. Преступники вели активную противоправную деятельность в Хабаровске, Благовещенске, Свободном и Белогорске, до тех пор, пока преступный бизнес не пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании организатор полностью признал свою вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет и 20 дней лишения свободы. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. После освобождения в течение двух лет и восьми месяцев ему нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Один из участников этой организованной группы был осужден в июле текущего года. Благовещенский городской суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия #суды

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