Глава закладчиков получил больше восьми лет колонии строгого режима

Наркотики каннабисной, амфетаминовой группы и психотропных веществ амфетаминовой группы продавали через интернет. Покупатель получал вещество через так называемую закладку – тайник, куда наркотическую покупку прятали подручные организатора преступного бизнеса. Набор помощников проводили через интернет, размещая объявление о поиске участников незаконного сбыта наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, поначалу преступная роль осужденного заключалась в том, что он должен был забирать партию наркотиков, расфасовывать вещество на дозы, размещать их в закладках, фотографировать места тайников и размещать фото на сайте. За каждый тайник мужчина получал вознаграждение.

Познав тонкости дела, он нашел трех помощников, организовал свой интернет-магазин по продаже наркотиков и стал управлять деятельностью организованной им преступной группы, активно действовавшей с 10 августа по декабрь 2017 года.

В группе по указанию главного строго соблюдались меры конспирации. В ходе телефонных переговоров названия наркотических средств и психотропных веществ шифровались специальными терминами и фразами с целью сокрытия истинного смысла разговоров. Руководитель преступного сообщества не встречался и не разговаривал с распространителями – они общались только через сообщения на сайте. Оплата заказов за наркотики осуществлялась через электронные средства. Как сообщало ИА «Амур.инфо», такая схема в Амурской области была выявлена впервые.

Продажи росли, покупателей становилось больше. Преступники вели активную противоправную деятельность в Хабаровске, Благовещенске, Свободном и Белогорске, до тех пор, пока преступный бизнес не пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании организатор полностью признал свою вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет и 20 дней лишения свободы. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. После освобождения в течение двух лет и восьми месяцев ему нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Один из участников этой организованной группы был осужден в июле текущего года. Благовещенский городской суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.