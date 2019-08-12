МЧС предупреждает амурчан о сильных ливнях с грозами

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Через территорию Амурской области смещается серия активных циклонических вихрей. По информации Амурского гидрометцентра, в связи с этим в ближайшее время ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности.

14-15 августа преимущественно в Зейском, Архаринском и Бурейском районах прогнозируются сильные дожди и ливни с грозами.

17-18 августа южный циклон принесет преимущественно в Зейский, Архаринский, Бурейский, Белогорский, Серышевский, Мазановский, Шимановский, Свободненский, Благовещенский, Тамбовский, Ивановский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский, Завитинский и Ромненский районы сильные дожди, ливни. Прохождение циклона будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 15-20 метров в секунду, активной грозовой деятельностью.

Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий возможны резкие подъемы уровней воды на реках, с возможным подтоплением низкопойменных мест и участков автомобильных дорог. Также есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе системы жизнеобеспечения.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает о соблюдении мер безопасности в случае ухудшения погоды. При ливневом дожде постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии, используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой. Если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень. Не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закреплённых конструкций.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.