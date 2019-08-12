В Свободном реконструируют центральную площадь: город празднует 107-летие
Свободному исполняется 107 лет. Официальным днем основания города было выбрано 12 августа – день рождения цесаревича Алексея (по новому стилю). В понедельник в Свободном состоялась церемония возложения цветов к обелиску в честь основания города в сквере на площади имени Лазо.
В 1911 году было официально решено построить город рядом с деревней Суражевкой. Летом 1912 года город, названный в честь цесаревича Алексеевском, был заложен. Через пять лет – после революции – Алексеевск переименовали в Свободный.
Основные праздничные мероприятия в Свободном пройдут в субботу, 17 августа. Вечером в этот день свободненцев ждет салют. 12 августа жителей поздравил глава города Владимир Константинов.
«День рождения Свободного мы отмечаем с хорошими достижениями и масштабным залогом для его будущего. Наш до недавнего времени маленький город заметно вырос – новые дома, новые объекты соцкультбыта, новые жители. Бюджет Свободного приближается к пяти миллиардам – сегодня он составляет 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Перед нами большие перспективы и амбициозные проекты, которые, уверен, мы с успехом реализуем. (…)
На следующий год ставлю перед всеми нами три амбициозные задачи: начать реконструкцию улицы Шатковского и превратить ее в красивую и современную автомагистраль, реконструировать центральную площадь города в комфортную зону отдыха, приступить к реконструкции парка железнодорожников», – сообщил Владимир Константинов в своем инстаграм-аккаунте.
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Уважаемые друзья! ⠀ От всей души поздравляю вас с Днём города! Очередной День рождения Свободного мы отмечаем с хорошими достижениями и масштабным залогом для его будущего. Наш, до недавнего времени маленький, город заметно вырос – новые дома, новые объекты соцкультбыта, новые жители. Бюджет Свободного приближается к пяти миллиардам – сегодня он составляет 4 млрд. 700 млн. рублей. Перед нами большие перспективы и амбициозные проекты, которые, уверен, мы с успехом реализуем. В этом году мы сделали многое. Повторяться не буду, уже сейчас вы видите, насколько масштабные работы ведутся на всех территориях города. На следующий год ставлю перед всеми нами три амбициозных задачи: начать реконструкцию ул. Шатковского и превратить её в красивую и современную автомагистраль, реконструировать центральную площадь города в комфортную зону отдыха, приступить к реконструкции парка железнодорожников. Говоря «перед нами», имею ввиду и вас, уважаемые сограждане. Мы с вами уже привыкли работать совместно, обсуждать, спорить, советоваться, принимать решения. Так будет и впредь! Потому что мы – жители одного города, который любим, которым дорожим, который должны беречь, уважать и развивать. ⠀ У Свободного богатое прошлое, не всегда радужное, но сейчас мы вместе с вами творим его новую историю! Уверен – она будет прекрасной, а жизнь станет полной комфорта, красоты, уюта и удобств. ⠀ С Днём рождения, любимый город! #свободный
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