В Свободном реконструируют центральную площадь: город празднует 107-летие

Фото: www.instagram.com/v_konstantinov_svb

Свободному исполняется 107 лет. Официальным днем основания города было выбрано 12 августа – день рождения цесаревича Алексея (по новому стилю). В понедельник в Свободном состоялась церемония возложения цветов к обелиску в честь основания города в сквере на площади имени Лазо.

В 1911 году было официально решено построить город рядом с деревней Суражевкой. Летом 1912 года город, названный в честь цесаревича Алексеевском, был заложен. Через пять лет – после революции – Алексеевск переименовали в Свободный.

Основные праздничные мероприятия в Свободном пройдут в субботу, 17 августа. Вечером в этот день свободненцев ждет салют. 12 августа жителей поздравил глава города Владимир Константинов.

«День рождения Свободного мы отмечаем с хорошими достижениями и масштабным залогом для его будущего. Наш до недавнего времени маленький город заметно вырос – новые дома, новые объекты соцкультбыта, новые жители. Бюджет Свободного приближается к пяти миллиардам – сегодня он составляет 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Перед нами большие перспективы и амбициозные проекты, которые, уверен, мы с успехом реализуем. (…)

На следующий год ставлю перед всеми нами три амбициозные задачи: начать реконструкцию улицы Шатковского и превратить ее в красивую и современную автомагистраль, реконструировать центральную площадь города в комфортную зону отдыха, приступить к реконструкции парка железнодорожников», – сообщил Владимир Константинов в своем инстаграм-аккаунте.