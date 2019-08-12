Амурские стоматологи: наша забота – не только зубы

Стоматологи лечат не только зубы, но и другие заболевания полости рта. О том, на что обратить внимание при уходе за зубами и деснами и как избежать неприятных явлений корреспонденту Амур.инфо рассказала заведующая отделением Амурской областной стоматологической поликлиники Маргарита Орагвелидзе.

– Какие заболевания полости рта часто встречаются на стоматологическом приеме?

– В первую очередь, это стоматит, наиболее часто встречающееся заболевание полости рта, обусловленное воспалительной, инфекционной или вирусной природой. Как правило, это появление болезненных высыпаний, язвенных поражений, налета на языке, внутренней стороне щек. Эти изменения являются результатом ангины, сбоя в работе органов пищеварения, и являются тревожным сигналом организма, оповещающим о дисфункции внутренних органов. Пациентам, помимо местного лечения, рекомендуется обратиться за дополнительной диагностикой заболеваний кишечника и желудка.

Грибковые болезни полости рта подтверждаются микробиологическим анализом, появляются на фоне иммунного сбоя, переохлаждения, приема антибиотиков. Некоторые формы кандидоза развиваются на фоне сахарного диабета, заболеваний крови и авитаминоза.

– Есть какие-то особенности заболеваний полости рта, характерные для современных пациентов?

– В список часто встречающихся патологий вошло такое понятие, как дисбактериоз ротовой полости. Развивается он на фоне злоупотребления антисептическими растворами для обработки полости рта. Люди, насмотревшись рекламы, начинают ежедневно, долгое время полоскать рот мирамистином и хлоргексидином, тем самым убивая нормальную флору. Возникает дефицит полезных и преобладание патогенных бактерий. Пациенты обращаются с жалобами на неприятный запах изо рта, сухость, трещины на губах и языке, снижение слюноотделения. Такой дисбактериоз потом сложно и достаточно долго приходится лечить.

– Какие еще распространенные заболевания встречаются на приеме у стоматолога?

– Гастрит, язвенные и атрофические поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерит, колит и другие заболевания органов пищеварения оставляют свой след на слизистой полости рта. Взаимосвязь заболеваний пищеварительного тракта и полостью рта объясняется единством пищеварительного аппарата. Часто пациент приходит с единственным симптомом, который его беспокоит – например, жжение языка. И наша задача понять, что это: наш профиль – заболевание полости рта – либо это неврологическое явление, а может, заболевание пищеварительного тракта. Именно на приеме у стоматолога можно впервые диагностировать различные заболевания и по рекомендации стоматолога посетить более узкого специалиста.

– Что такое лейкоплакия?

– Это заболевание, которое поражает слизистые оболочки в организме человека и приводит к ороговению эпителия. Для нас это выглядит как беловатый мутный налет на слизистой щек или языке, который не снимается.

Главную роль в возникновении лейкоплакии играет регулярное употребление очень холодной, острой или очень горячей пищи, употребление спиртных напитков, курение. Бывает, что лейкоплакия возникает в местах постоянного травмирования слизистой острыми краями зубов, протезов, некачественных пломб. Следует иметь в виду, что лейкоплакия – одна из тех болезней, которые могут перейти в рак. Это заболевание вызывает снижение защитных свойств слизистой оболочки губ, что может быть связано с нарушением работы пищеварительного тракта, воздействием стрессовых факторов, недостатком витамина А, генетической предрасположенностью к лейкоплакии, нарушением гормонального фона. Пациенты, страдающие той или иной формой лейкоплакии, должны постоянно находиться под наблюдением стоматолога, чтобы при малейшем подозрении на переход процесса в злокачественное новообразование успеть принять необходимые меры.

– Человек может самостоятельно обнаружить лейкоплакию?

– Это происходит достаточно редко, в основном лейкоплакию обнаруживает стоматолог при обычном осмотре. Врач, когда вы приходите с жалобой на заболевший зуб или просто для снятия зубных отложений, всегда осматривает и слизистые на предмет заболеваний. И, конечно, только врач сможет отличить дисбактериоз от стоматита, а стоматит от лейкоплакии или другой болезни.

– Какие факторы могут спровоцировать онкологические заболевания полости рта?

– К группе высокого риска относятся все люди в возрасте 60 лет и старше, лица, имеющие наследственную предрасположенность (онкологию в роду), курильщики (более 15 сигарет в день), а также носители вирусов герпеса и папилломы. Факторами риска также являются долго не заживающие язвы в полости рта, возникающие в силу различных причин: прикусывание щеки, хроническая травма съемным протезом, травма острыми краями зубов, неполированные поверхности пломб. В ряде случаев в развитии воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и новообразований не последнюю, а зачастую решающую роль играют вредные условия работы (одно из них – химические производства).

– Какие современные методы применяют стоматологи для выявления онкозаболеваний?

– В стоматологии проблема ранней диагностики рака слизистой полости рта, массового скрининга остается актуальной.

Использование светодиодного аппарата АФС-40 при осмотре полости рта пациента в несколько раз увеличивает диагностические возможности врача, помогая выявить патологию слизистой полости рта на самых ранних стадиях, когда эти изменения невозможно увидеть глазом. Такой аппарат недавно был приобретен Амурской областной стоматологической поликлиникой. Излучение аппарата АФС направляют в полость рта и через специальные очки проводят осмотр всех отделов слизистой оболочки рта. Нормальная слизистая имеет зеленое свечение, очаги воспаления – красное свечение, предраки и раки проявляются темным цветом. Сеанс длится всего 2-3 минуты, и для жителей области проводится бесплатно.

– Если вдруг обнаружилось какое-то изменение, подозрение на рак полости рта при обследовании, как дальше поступают?

– Биологический материал отправляется на гистологическое исследование, затем, в случае подтверждения злокачественного новообразования, пациент направляется на лечение в онкодиспансер.

– Какую рекомендацию вы можете дать для того, чтобы избежать заболеваний полости рта?

– Вести здоровый образ жизни, следить за гигиеной, обращать внимание на любые изменения в здоровье и раз в полгода посещать врача.