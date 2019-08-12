В Приамурье за сутки 9 населенных пунктов освободились от воды

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В Амурской области продолжает уходить вода, затопившая населенные пункты во время паводка. На 12 августа, в области остаются подтопленными 20 населенных пунктов.

В Октябрьском районе все подворья освободились от воды, в Мазановском, Ромненском и Константиновском районах – все участки подтопленных автомобильных дорог в 9 районах и 2 городских округа.

По-прежнему остаются подтопленными два жилых дома в Мазановском районе и один жилой дом в Благовещенском районе.

Также в Мазановском районе в воде остаются 11 подворий, в Благовещенском районе подтоплены 3 подворья, в Ромненском районе – 13 (минус 7 за сутки), в Серышевском районе – 8 (за сутки без изменений), в Белогорском районе – 9 (минус 35 за сутки), в Благовещенске – 140 (минус 40 за сутки), в Белогорске – 21 (минус 34 за сутки), в Ивановском районе подтоплено 19 подворий (минус 10 за сутки), всего 224 придворовые территории. В Октябрьском районе все подворья освободились от воды. В Белогорске остаются подтопленными 350 дачных участков.

Вода сохраняется на 14 участках автомобильных дорог: в Серышевском районе – 4, в Михайловском – 2, в Октябрьском – 5, в Архаринском – 2, в Ивановском – 1. В Мазановском, Ромненском и Константиновском районах все участки дорог освободились от воды. Без транспортного сообщения остается поселок Октябрьский Зейского района, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Всего из подтопленных населенных пунктов за время наводнения было эвакуировано более 2 тысяч человека, в том числе 723 ребенка. В пунктах временного размещения остаются 58 человек, из них 24 ребенка, у родственников расселены 2 096 человек, из которых 699 – дети.

В ликвидации последствий дождевого паводка в Амурской области задействовано 693 человека, 133 единицы техники, 26 плавательных средств.