Часть детей, чей отдых в «Колоске» прервало наводнение, посетит 4 смену

После перерыва из-за наводнения в Приамурье детский оздоровительный лагерь «Колосок» вновь принял детей. 12 августа начала работу 4 смена. В лагерь заселились 150 человек.

Это школьники, которые изначально планировали приехать в конце лета, и ребята, которых эвакуировали из лагеря в 3 смену.

«По плану 4 смена в "Колоске" должна была открыться 8 августа и завершиться 25-го. Из-за внесенных паводком коррективов началась она с сегодняшнего дня и продлится до 29 числа. Дети, чей отдых был перенесен, пробудут в лагере ровно столько, сколько они потеряли в рамках 3 смены – 10 дней. На такие условия согласились 14 ребят. 81 школьник приедет в лагерь на зимних каникулах, 62 – летом 2020 года. Остальные семьи еще определяются, какой вариант выбрать», – прокомментировал директор лагеря Владимир Доля.

Перед приемом гостей лагерь прошел проверку служб пожарной безопасности, амурского управления Рособрнадзора. Места подтопления убраны и продезинфицированы.

В период паводка значимые для лагеря объекты – жилые корпуса, столовая, медпункт и клуб не пострадали. Футбольному полю повезло меньше. Под водой оно простояло несколько дней, поэтому покрытие испорчено полностью. Заменить его руководство лагеря планирует по мере возможности либо в текущем, либо в следующем году. Как ранее сообщало Амур.инфо, предварительно большая вода нанесла ущерб лагерю почти на 14 миллионов рублей.

Из-за наводнения третья смена в «Колоске» была прервана 27 июля. Тогда лагерь покинули около 230 детей. Такие меры были приняты в связи с риском подтопления проезжей части, по которой спецтехникой доставляются продукты питания. 30 июля река вышла из берегов, затопила дорогу, а затем футбольное поле, сообщает пресс-служба амурского министерства образования и науки.