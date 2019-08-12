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12августа
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сегодня, 12:26 5

150 рублей за килограмм: амурчанам назвали сумму компенсации за отчужденных свиней

150 рублей за килограмм: амурчанам назвали сумму компенсации за отчужденных свиней

В селе Усть-Ивановка Благовещенского района, где выявили африканскую чуму свиней, уничтожили все свинопоголовье. Такие же меры приняли и в селе Ровное, которое попало в первую угрожаемую зону. Всего уничтожено 730 свиней. Жителям предложили компенсировать убытки – по 150 рублей за килограмм живого веса.

Сумму компенсации за отчужденных свиней жителям сел Усть-Ивановка и Ровное объявили на сходе. «Это официальная стоимость, данные статистики, цена сложилась за второй квартал 2019 года, другими документами мы руководствоваться не можем», – пояснил глава Благовещенского района. «Были такие, кто возмутился, но другие регионы и этого не делают, не возмещают, а здесь область возмещает. Поэтому люди поняли», – рассказал Евгений Седых.

На сегодня в первой угрожаемой зоне, куда попали села Усть-Ивановка, Ровное и расположенные там фермерские хозяйства, уничтожено все свинопоголовье – всего 730 свиней.

Сейчас в Усть-Ивановке, где и выявили АЧС, проводят все необходимые мероприятия. В их числе – дезинфекция хозяйственных построек, где содержались свиньи. Все деревянные постройки сожгут. Также специалисты дезинфицируют дороги в селе и к скотомогильнику. Для этого используют каустическую соду и арбицид. Одновременно местным жителям объясняют, какие меры профилактики сейчас необходимо применять, а во всех хозяйствах области специалисты проводят клинический осмотр свиней.

Карантин в Благовещенском районе продлится до тех пор, пока все мероприятия не выполнят в полном объеме. Затем последует заключительная дезинфекция с обязательным контролем качества. Сотрудники областной ветеринарной лаборатории возьмут смывы и дадут заключение. Если оно будет благоприятным, то карантин снимут. В амурском управлении ветеринарии и племенного животноводства рассчитывают, что это произойдет через 7-10 дней.

Пока из Усть-Ивановки запрещено вывозить корма и продукцию животноводства. В основном это касается свиноводства. В 10-километровой зоне от очага запрещен убой свиней, переработка, реализация, ввоз и вывоз продукции свиноводства.

«Я хотел бы призвать жителей, чтобы они отнеслись с пониманием. Африканская чума свиней – очень страшное заболевание. Она страшна экономическим ущербом для региона. Сейчас людям нужно сплотиться с ветслужбой региона и выполнять все необходимые мероприятия. Мы понимаем людей – у них и наводнение сыграло определенную роль, теперь это пришло несчастье... Но должны отнестись с пониманием. Тогда быстрее и качественнее мы отработаем меры по недопущению распространения этого заболевания», – сообщил корреспонденту Амур.инфо начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

«Спасибо правительству, что изыскивают средства, чтобы компенсировать потери. Начинаются реплики – вот, 150 рублей за килограмм, а на рынке мясо стоит 350. Так речь идет не о куске мяса, а о живом весе животного! Живое животное, и выход мяса от него – в среднем 60 %. То на то и выходит», – поясняет Сергей Самохвалов.

У фермеров, которые понесли убытки в этой ситуации, немного другая математика. «За свинью весом 100 килограммов получу компенсацию 15 тысяч. При продаже мяса можно было выручить больше. Из 100 килограммов остается примерно 70 килограммов чистого мяса. По 300 рублей если сдать, будет 21 тысяча рублей. Сейчас еще сараи сожгут, за сараи денег не дадут», – рассказал корреспонденту Амур.инфо фермер Алим Самандов. Он потерял поголовье в 200 свиней.

Откуда африканская чума свиней пришла в Приамурье, точно сказать специалисты пока не готовы. Расследование продолжается. Между тем из федерального центра по охране здоровья животных во Владимире, куда направляли на исследование анализы амурских свиней, пришли результаты исследований. Диагноз африканская чума свиней подтвержден.

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#животные #сельское хозяйство

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Амурчане пытались вывезти свинину из сел, где зафиксирована АЧС
Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    51 минута назад

    Почему во всем ДВ регионе нет своей лаборатории. Ведь регион граничит с Китаем, здесь всякое бывает и может быть, соответственно лаборатория должна и обязана здесь быть! Здесь по факту не только зона рискованного земледелия и рискованного животноводства! Кто же здесь при таких потерях животных и построек, которые стоят ой как дорого, снова рискнёт вести такой рискованный бизнес. С таким подходом к животноводам регион рискует остаться без "своего" мяса, останется лишь завозное, а лаборатории для оперативной проверки ввозимого мяса получается нет!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    49 минут назад

    Мдаааа.

    Чиновники, получающие многомиллионные зарплаты, назначили:

    по 10 тысяч рублей за частичную потерю имущества.

    по 150 рублей за кг мяса!

    Сами бы попробовали повыращивать свиней или другую скотину, понять что это за труд!

    Хотя...они и выращивают! Себя.

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Дмитрий Русский

    Мдаааа. Чиновники, получающие многомиллионные зарплаты, назначили: по 10 тысяч рублей за частичную потерю имущества.



    Вообще-то, по 50 тыр уже.

    Вот!



    по 150 рублей за кг мяса



    И 150 руб не за кг мяса, а за кг живого веса.

    А это немного разные вещи.

    Хотя, соглашусь, всё равно маловато.

  • Фермер

    Фермер
    33 секунды назад

    Интересно, а свинок перевешивали и в какой конкретно момент? В состоянии стресса животные стремительно теряют в весе, и день - два могли ЗНАЧИТЕЛЬНО повлиять на СУММУ компенсации! Если же оценивали вес визуально, по соглашению сторон, то НЕ ДОЛЖНЫ ОБИДЕТЬ ЛЮДЕЙ и заплатить необходимо справедливо! Главное проследить, чтоб всем ХВАТИЛО ДЕНЕГ...

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