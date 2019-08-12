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12августа
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сегодня, 12:26 8

В России законодательно определят места для проведения акций протеста

В России законодательно определят места для проведения акций протеста
Фото: Амур.инфо

В Госдуме и Совете Федерации предлагают законодательно определить места для проведения митингов. По мнению инициаторов, митинги в российских городах должны проходить только там, где можно обеспечить безопасность таких мероприятий и где они не будут мешать повседневной жизни граждан.

С предложением об определении мест для акций протеста выступила первый заместитель главы комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Людмила Бокова, сообщает «Парламентская газета».

«Такое определение (мест для проведения митингов и их маршрутов, – Прим. ред.) не будет нарушать право на проведение митингов, но одновременно защитит права граждан, которые не участвуют в акциях, продолжают жить своей жизнью, ведут своих детей гулять, идут в поликлинику или магазин», – пояснила сенатор.

Как сообщил вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов, депутаты готовы поддержать предложение сенаторов и законодательно определить места для проведения акций протеста. «Когда митинги проходят несанкционированно, то возможны провокации, от которых могут пострадать граждане, не имеющие никакого отношения к протестным акциям», – сказал Неверов. По его словам, места для митингов должны быть отведены в каждом российском городе. Общее определение мест для митингов может быть дано на федеральном уровне, а конкретные локации, скорее всего, закрепят в региональных законах.

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#закон #митинги #российская власть

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Вот и наступает конец....действующим ...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    «Такое определение (мест для проведения митингов и их маршрутов, – Прим. ред.) не будет нарушать право на проведение митингов, но одновременно защитит права граждан, которые не участвуют в акциях, продолжают жить своей жизнью, ведут своих детей гулять, идут в поликлинику или магазин», – пояснила сенатор.



    Для этих целей очень хорошо подходит площадь Ленина в районе памятника вождю пролетариата!

    Но власти Благовещенска, почему-то, поссыкивают отдавать это место под митинги.

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    Щас выделят для митингов .... картодром .

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Терраформер

    Щас выделят для митингов .... картодром .



    Низзя!

    Митингующие там будут представлять опасность для картингистов. )

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    Oldlord



    «Такое определение (мест для проведения митингов и их маршрутов, – Прим. ред.) не будет нарушать право на проведение митингов, но одновременно защитит права граждан, которые не участвуют в акциях, продолжают жить своей жизнью, ведут своих детей гулять, идут в поликлинику или магазин», – пояснила сенатор.



    Для этих целей очень хорошо подходит площадь Ленина в районе памятника вождю пролетариата!

    Но власти Благовещенска, почему-то, поссыкивают отдавать это место под митинги.



    Там китайчики фоткаются. И на площади победы тоже.

    Зачем иностранных людёв пугать?



    Низзя!

    Митингующие там будут представлять опасность для картингистов. )



    Золоотвал?

    ладно... чёгадать... лучшее место - полигон БВТКу.

    В случае. если митингующие "забудут" своё место - можно по примеру Китая технику выгнать.

  • Graf1977

    Graf1977
    49 минут назад

    Золоотвал или 17-й км Новотроицкого шоссе, идеальные места для проведения митингов!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    47 минут назад

    У нас давно не согласовывали митинги на площади.

    Едросня же обдрищется вся, если увидит народ.

  • GnOmE

    GnOmE
    45 минут назад

    чтоб в путевом листе росгвардии было проще писать маршрут движения

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