В России законодательно определят места для проведения акций протеста

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В Госдуме и Совете Федерации предлагают законодательно определить места для проведения митингов. По мнению инициаторов, митинги в российских городах должны проходить только там, где можно обеспечить безопасность таких мероприятий и где они не будут мешать повседневной жизни граждан.

С предложением об определении мест для акций протеста выступила первый заместитель главы комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Людмила Бокова, сообщает «Парламентская газета».

«Такое определение (мест для проведения митингов и их маршрутов, – Прим. ред.) не будет нарушать право на проведение митингов, но одновременно защитит права граждан, которые не участвуют в акциях, продолжают жить своей жизнью, ведут своих детей гулять, идут в поликлинику или магазин», – пояснила сенатор.

Как сообщил вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов, депутаты готовы поддержать предложение сенаторов и законодательно определить места для проведения акций протеста. «Когда митинги проходят несанкционированно, то возможны провокации, от которых могут пострадать граждане, не имеющие никакого отношения к протестным акциям», – сказал Неверов. По его словам, места для митингов должны быть отведены в каждом российском городе. Общее определение мест для митингов может быть дано на федеральном уровне, а конкретные локации, скорее всего, закрепят в региональных законах.