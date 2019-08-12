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12августа
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сегодня, 11:22 0

Свободненские поисковики просят помочь найти пропавшего оренбуржца

Свободненские поисковики просят помочь найти пропавшего оренбуржца

В Свободном пропал уроженец Оренбурга. В последний раз Евгения Исайкина видели на прошлой неделе, 8 августа. К поискам приступил свободненский поисково-спасательный отряд «Гром».

Объявление о пропаже оренбуржца разместили в соцсетях. Приметы Евгения: рост около 180 сантиметров, на вид 40-45 лет, среднего телосложения.

Тем временем в управлении МВД России по Амурской области сообщили, что в полицию заявление о пропаже Евгения Исайкина еще не поступало.

Всех, кто видел мужчину с фотографии или знает, где он может находиться, просят сообщить об этом в ПСО «Гром» по телефонам: +7-914-046-35-44, +7-914-606-28-40, +7-914-584-71-10.

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#жизнь #происшествия

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