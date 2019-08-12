Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:10 0

Женщина положила осьминога на лицо ради фото и пострадала

Женщина положила осьминога на лицо ради фото и пострадала
Фото: @south_sound_salmon_queen

Американка, пожелавшая сделать оригинальный снимок на турнире вылову лосося, положила на лицо осьминога. Но ядовитый моллюск укусил ее.

Джейми Бишелье (Jamie Bisceglia) отправилась на состязание по ловле лосося в проливе Такома-Нэрроуз. Там организаторы устроили конкурс на самый оригинальный снимок. И Бишелье поместила выловленного другом осьминога себе на подбородок и попросила ее сфотографировать. Но ядовитый моллюск впился щупальцами в лицо женщины и дважды ее укусил, сообщает «Лента.ру».

«Было очень больно, раны не переставали кровоточить», — вспоминает пострадавшая. Американка думала, что все пройдет само, на второй день все же обратилась за лечением. «Я до сих пор страдаю от боли, — подчеркнула Бишелье. — Сейчас я принимаю три вида антибиотиков. Врачи говорят, что ближайшие месяцы мне будет становиться то хуже, то лучше».

В феврале сообщалось, что в Италии мужчина выпрыгнул из воды с присосавшимся к спине осьминогом. Дайверу и его другу потребовалось почти три минуты, чтобы отцепить осьминога и выпустить в море.

Просмотров всего: 73

#здоровье #происшествия #США

распечатать


Власть

Вице-губернатора Хакасии водитель выкинул из машины за хамство

сегодня, 11:20
В России и мире

В пожаре в детском саду города Эри погибли пятеро детей
Происшествия 9

В Ленинградской области священник жестоко обращался с ребенком во время крещения (видео 18+)
Происшествия 7

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь