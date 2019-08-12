Женщина положила осьминога на лицо ради фото и пострадала

Фото: @south_sound_salmon_queen

Американка, пожелавшая сделать оригинальный снимок на турнире вылову лосося, положила на лицо осьминога. Но ядовитый моллюск укусил ее.

Джейми Бишелье (Jamie Bisceglia) отправилась на состязание по ловле лосося в проливе Такома-Нэрроуз. Там организаторы устроили конкурс на самый оригинальный снимок. И Бишелье поместила выловленного другом осьминога себе на подбородок и попросила ее сфотографировать. Но ядовитый моллюск впился щупальцами в лицо женщины и дважды ее укусил, сообщает «Лента.ру».

«Было очень больно, раны не переставали кровоточить», — вспоминает пострадавшая. Американка думала, что все пройдет само, на второй день все же обратилась за лечением. «Я до сих пор страдаю от боли, — подчеркнула Бишелье. — Сейчас я принимаю три вида антибиотиков. Врачи говорят, что ближайшие месяцы мне будет становиться то хуже, то лучше».

В феврале сообщалось, что в Италии мужчина выпрыгнул из воды с присосавшимся к спине осьминогом. Дайверу и его другу потребовалось почти три минуты, чтобы отцепить осьминога и выпустить в море.