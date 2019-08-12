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12августа
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сегодня, 11:20 2

Вице-губернатора Хакасии водитель выкинул из машины за хамство

Вице-губернатора Хакасии водитель выкинул из машины за хамство
Фото: ru.depositphotos.com

Заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова водитель выкинул из машины в степи. Сообщается, что причиной такого поведения шофера стало высокомерное отношение чиновника.

По информации местного «Агентства информационных сообщений», Харисов поехал на служебном автомобиле по работе. По пути остановился в кафе, и ему очень не понравилось, что водитель сел с ним за один столик. Вице-губернатор сразу сделал подчиненному замечание и продолжил читать нотации по этому же поводу, когда они отправились дальше.

Водитель не стал терпеть такое отношение и высадил чиновника на обочине в поле примерно в трехстах километрах от областного центра. Добираться до места назначения чиновнику пришлось на попутках.

По некоторым данным, история имела продолжение. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший руководитель администрации главы региона. Владислав Никонов опубликовал пост, в котором рассказал, что водитель в гараже «отдал ключи и сказал, что работать с замом не станет». После этого уже с другим водителем «история с воспитанием повторилась, прозвучали похожие слова, обещания всех уволить и набрать адекватных».

«На этот раз из машины зама не выкидывали, но за грудки взяли. В итоге рулил помощник зама, а водитель отдал в гараже ключи и сказал что работать с замом не станет», – написал Никонов.

По его сведениям, после этого в гараже прошло собрание, и почти все водители отказались работать с вице-губернатором.

«Вызвался работать парень, как мне сказали, огромного роста детина. Пообещал научить зама с уважением относиться к водителям. Якобы прозвучала фраза: «В тюрьму сяду, но научу». Начало работы – в понедельник. Боже, храни трудовые отношения во всей взаимоблагости их», – подытожил рассказчик.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • тт

    тт
    7 минут назад

    Да уж, анекдот.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 минуты назад

    Даже водитель фашистских лидеров не выгоняли своих начальников.

    Видать, хуже фашистов!

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