Вице-губернатора Хакасии водитель выкинул из машины за хамство

Заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова водитель выкинул из машины в степи. Сообщается, что причиной такого поведения шофера стало высокомерное отношение чиновника.

По информации местного «Агентства информационных сообщений», Харисов поехал на служебном автомобиле по работе. По пути остановился в кафе, и ему очень не понравилось, что водитель сел с ним за один столик. Вице-губернатор сразу сделал подчиненному замечание и продолжил читать нотации по этому же поводу, когда они отправились дальше.

Водитель не стал терпеть такое отношение и высадил чиновника на обочине в поле примерно в трехстах километрах от областного центра. Добираться до места назначения чиновнику пришлось на попутках.

По некоторым данным, история имела продолжение. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший руководитель администрации главы региона. Владислав Никонов опубликовал пост, в котором рассказал, что водитель в гараже «отдал ключи и сказал, что работать с замом не станет». После этого уже с другим водителем «история с воспитанием повторилась, прозвучали похожие слова, обещания всех уволить и набрать адекватных».

«На этот раз из машины зама не выкидывали, но за грудки взяли. В итоге рулил помощник зама, а водитель отдал в гараже ключи и сказал что работать с замом не станет», – написал Никонов.

По его сведениям, после этого в гараже прошло собрание, и почти все водители отказались работать с вице-губернатором.

«Вызвался работать парень, как мне сказали, огромного роста детина. Пообещал научить зама с уважением относиться к водителям. Якобы прозвучала фраза: «В тюрьму сяду, но научу». Начало работы – в понедельник. Боже, храни трудовые отношения во всей взаимоблагости их», – подытожил рассказчик.