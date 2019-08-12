Глава амурского Росреестра пробудет под стражей до начала сентября

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Благовещенский городской суд продлил меру пресечения главе амурского Росреестра Сергею Чечевскому. Обвиняемый останется под стражей до 5 сентября.

Постановление об этом в суде было подписано 8 августа. Следователи ходатайствовали о продлении меры пресечения в отношении Чечевского на 24 дня. Как сообщало Амур.инфо, начальника амурского управления Росреестра обвиняют в получении взятки в значительном размере. 4 апреля его задержали на рабочем месте и поместили под стражу.

По информации следствия, в начале декабря 2018 года Чечевский через посредника получил незаконное денежное вознаграждение от директора агентства недвижимости за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении наименования объекта недвижимости, проще говоря, за переименование гостевого дома в жилой. Главе амурского управления предприниматель передала 70 тысяч рублей. В июле женщину осудили по статье «Дача взятки». Амурчанке назначили наказание в виде штрафа в 800 000 рублей.