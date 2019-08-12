Амурский минтранс пытается пристроить выживших после наводнения щенков

Дорожные рабочие в Приамурье, занимаясь восстановлением дорог после паводка, обнаружили двух щенков, которым удалось спастись от большой воды. Малышей нашли на первом километре подъезда к селу Козловка Мазановского района, где организован временный объезд для транспорта.

«Это муниципальная дорога, наши рабочие уже закончили работы в том районе и уехали. Щенки остались там. Чтобы их найти, нужно на километровом знаке проехать 500 метров, повернуть налево на сам подъезд к Козловке. И на объездной дороге эти щенята сбоку живут. Сейчас их прикармливают проезжающие по трассе жители, дорожники. Но никто их не забирает», – рассказал один из дорожных рабочих.

Дорожники, обнаружившие щенков, надеются, что найдутся желающие подарить дом двум малышам. Призыв о помощи разместил в своем инстаграм-аккаунте региональный минтранс.

«Они выжили, не утонули в потоке воды, прошедшем через Мазанию, но дальнейшая их жизнь под вопросом... Просим жителей Козловки или других сел не остаться равнодушными к судьбе уже таких смелых будущих охранников! Малышам нужны дом и забота», – написало ведомство.