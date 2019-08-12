В пожаре в детском саду города Эри погибли пятеро детей

Фото: Кейтлин Оукс, РИА Новости

Пятеро маленьких детей погибли и ещё один ребёнок пострадал при возгорании. Оно произошло в американском городе Эри.

По данным властей, пожар произошёл в центре дневного пребывания 11 августа. Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет, сообщает RT на русском. Также в результате происшествия пострадали двое взрослых, среди них — владелица детского сада. Причины возгорания не указываются. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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Нина Гвоздкова