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сегодня, 10:26 0

Ночные мотыльки облепили благовещенские фонари (видео)

Ночные мотыльки облепили благовещенские фонари (видео)
Фото: программа «Сканер»

Благовещенцы сообщают о нашествии мотыльков. По вечерам в городе тысячи насекомых летят на источники света. Некоторые жители жалуются на то, что из-за полчища крылатых невозможно гулять.

По информации энтомологов, насекомые являются поденками. Их массовое роение наблюдают практически каждый год. Поденки безвредны. Они живут он нескольких часов до суток. Сейчас у насекомых брачный период, поэтому они активизировались.

Поденки относятся к числу древнейших насекомых. Они появились еще в каменном веке. В мире известно около 2 000 видов поденок. В России отмечено около 250 видов.

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#природа

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