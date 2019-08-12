Ночные мотыльки облепили благовещенские фонари (видео)
Благовещенцы сообщают о нашествии мотыльков. По вечерам в городе тысячи насекомых летят на источники света. Некоторые жители жалуются на то, что из-за полчища крылатых невозможно гулять.
По информации энтомологов, насекомые являются поденками. Их массовое роение наблюдают практически каждый год. Поденки безвредны. Они живут он нескольких часов до суток. Сейчас у насекомых брачный период, поэтому они активизировались.
Поденки относятся к числу древнейших насекомых. Они появились еще в каменном веке. В мире известно около 2 000 видов поденок. В России отмечено около 250 видов.
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