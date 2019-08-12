В Ленинградской области священник жестоко обращался с ребенком во время крещения (видео 18+)

Фото: скриншот видео

В Ленинградской области разгорелся скандал после крещения годовалого ребенка. Малыш отчаянно сопротивлялся и кричал, однако священнослужитель не обращал никакого внимания и с силой окунал его в воду. Мать пыталась отобрать сына, но безуспешно. Женщина обратилась в полицию.

По словам мамы, после ритуала малыш стал панически всего бояться. Резонансный случай произошел в Гатчине Ленинградской области.

Видео обряда попало в Сеть. На кадрах видно и слышно, что ребенок кричит, пытается вырваться, но батюшка держит его железной хваткой и насильно окунает ребенка в купель.

Как рассказала «Фонтанке» мать пострадавшего малыша Анастасия, крещение было индивидуальным, стоило 3 500 рублей и состоялось 10 августа. Не заладилось оно еще до начала.

«Перед таинством на пороге церкви нас встретил батюшка Фотий, и спросил у меня: "Отче наш наизусть знаешь? Нет? Причащалась? Тоже нет? Кто ты тогда для ребенка? Зачем его крестить принесла?"» – рассказала Анастасия.

То же самое повторилось и с крестным, и другими сопровождавшими Анастасию. Но, несмотря на это, собравшиеся решили все-таки провести ритуал и доверить священнослужителю ребенка, о чем неоднократно пожалели. На видео, которое в сети сравнивают с обрядом экзорцизма или действиями фанатиков, батюшка с силой заталкивает сопротивляющегося ребенка в купель и удерживает его.

«Он делал все с болью для ребенка, видел, что он взрослый, что его в такую маленькую купель не погрузить, поливать с головы надо. Но решил делать по-своему. Малыш кричал, вырывался. Я испугалась, подбежала, начала забирать. Сама чуть не загорелась, так как платком потушила свечи у купели», – описала мать.

Женщина пыталась отобрать малыша, но священник не отреагировал и продолжал обряд. Она отметила, что вместо того, чтобы отдать ей ребенка, батюшка посоветовал ей не лезть не в свое дело. «У меня были случаи, когда дети бились головой и справляли нужду в руках», — поделился опытом священник.

В результате крещения малыш, по словам его матери, получил травмы. «У ребенка царапины на шее и на плече, он теперь всего панически боится, у него истерика», — продолжила Анастасия.

11 августа, по словам женщины, ей позвонили из епархии, извинились и сказали, что отца от службы будут отстранять. «Я спросила у позвонившего: "Вы как считаете, на видео – это насилие или это нормальный обряд крещения?" и мне сказали: "Насилие – это мягко сказано"», – поделилась женщина.

В понедельник в епархии состоится беседа с участием матери. Туда же приглашен и Фотий, который видит ситуацию иначе. «А что, собственно, случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет, – заявил он. – Это просто повышенные эмоции мамы – она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви, положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить».

По словам игумена, ребенок был такого возраста, что его нужно все-таки было окунать в купель, поскольку именно «погружательное» крещение считается настоящим. А поливать чуть-чуть голову можно якобы только в случае смертельной опасности. «Я выполнил свой священнический долг», – объяснил Фотий. Для него такого рода разбирательство в епархии также будет впервые, хотя жалобы писали и раньше.

На официальном сайте Гатчинской епархии говорится, что «в связи с инцидентом во время крещения младенца (…) игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения».

«Высокий сан священнослужителя обязывает его обладателя быть образом доброго пастыря – господа нашего Иисуса Христа, а все священнодействия совершать благоговейно, со страхом божиим и чутким отношением к чадам матери церкви. Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещеного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих. Преосвященнейший владыка надеется, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи», – указано в сообщении.