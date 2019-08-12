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Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Благовещенске

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 10:16

12 августа в Благовещенске из-за погодных условий не смог совершить посадку самолет авиакомпании S7, следующий рейсом Новосибирск – Благовещенск. Борт отправился в Читу.

«Я пассажир рейса 5211. Сегодня в 00:00 по местному времени мы вылетели из Новосибирска в Благовещенск, куда должны были прилететь сегодня в 6 утра. Но из-за погодных условий, мы не смогли совершить посадку в Игнатьево, и наш самолет отправился в Читу. Ждем приземления», – сообщил Амур.инфо пассажир рейса.

Самолет приземлился в Чите и позже должен был вылететь в Благовещенск. «Приземлились. Из самолета нас не выпускают. Пилот велел ждать, пока над Благовещенском распогодится. Ориентировочное время вылета из аэропорта Читы – 8:00 по Благовещенскому времени», – сказал пассажир.

На сайте Благовещенского аэропорта сообщается, что рейс 5211 задержан. По расписанию борт должен был приземлиться в Благовещенске в 6:00. Расчетное время прилета в результате задержки, указанное на сайте, –­ 10:12.

В справочной службе благовещенского аэропорта пояснили, что в 10:07 самолет приземлился в амурской столице. Сесть в 6 часов утра он не смог из-за тумана.

Фото: Амур.инфо

Просмотров всего: 2603

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Tony Stark

    Tony Stark
    1 час назад

    на 4 часа позже прилетел. Получается, пилоты держали людей в стоящем самолете 4 часа, уроды

  • andr

    andr
    1 час назад

    Tony Stark

    на 4 часа позже прилетел. Получается, пилоты держали людей в стоящем самолете 4 часа, уроды



    А время полета до Читы и обратно???

  • ay

    ay
    1 час назад

    Tony Stark

    на 4 часа позже прилетел. Получается, пилоты держали людей в стоящем самолете 4 часа, уроды



    А надо было держать людей в лежащем самолёте? Мелкофрагментированном? Так что не уроды, это точно. И не 4 часа. В Чите самолёт пробыл полтора часа. Выпускали ли пассажиров у меня сейчас инфы нет.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    56 минут назад

    Виноват туман, но уроды почему-то именно пилоты :-/. Охренеть, логика...

    Не выпускали, потому что ждали улучшения погоды и могли вылететь в ближайшие 30 мин, что собственно и произошло. Борт должен был сесть в ~5:30, но сел в ~9:15, при этом он сгонял до Читы и обратно. И где же он стоял 4 часа, а, Tony Stark? Прежде чем делать голословные заявления, советую включать мозг.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    53 минуты назад

    Возвращались из Москвы через Красноярск, в Красноярске дозаправка. Никого не выпускали. В Китае, например, при stopover перелете, пассажиров выпускают в зал. Это быстро, зато пассажирам удобно.

  • Архантроп

    Архантроп
    43 минуты назад

    Tony Starkна 4 часа позже прилетел. Получается, пилоты держали людей в стоящем самолете 4 часа, уроды


    Логика мягко говоря убогая

  • ay

    ay
    30 минут назад

    SnoopyKiller

    Виноват туман, но уроды почему-то именно пилоты :-/. Охренеть, логика...

    Не выпускали, потому что ждали улучшения погоды и могли вылететь в ближайшие 30 мин, что собственно и произошло. Борт должен был сесть в ~5:30, но сел в ~9:15, при этом он сгонял до Читы и обратно. И где же он стоял 4 часа, а, Tony Stark? Прежде чем делать голословные заявления, советую включать мозг.



    "Глобус" залетевший в Читу прибыл в Благ в 10:07.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    18 минут назад

    Извиняюсь, спутал его с "Уральцем", который садился в 9:15.

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