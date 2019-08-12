Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

«Я пассажир рейса 5211. Сегодня в 00:00 по местному времени мы вылетели из Новосибирска в Благовещенск, куда должны были прилететь сегодня в 6 утра. Но из-за погодных условий, мы не смогли совершить посадку в Игнатьево, и наш самолет отправился в Читу. Ждем приземления», – сообщил Амур.инфо пассажир рейса.

Самолет приземлился в Чите и позже должен был вылететь в Благовещенск. «Приземлились. Из самолета нас не выпускают. Пилот велел ждать, пока над Благовещенском распогодится. Ориентировочное время вылета из аэропорта Читы – 8:00 по Благовещенскому времени», – сказал пассажир.

На сайте Благовещенского аэропорта сообщается, что рейс 5211 задержан. По расписанию борт должен был приземлиться в Благовещенске в 6:00. Расчетное время прилета в результате задержки, указанное на сайте, –­ 10:12.

В справочной службе благовещенского аэропорта пояснили, что в 10:07 самолет приземлился в амурской столице. Сесть в 6 часов утра он не смог из-за тумана.

Фото: Амур.инфо