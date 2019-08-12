В Благовещенске автомобилист сбил ребенка-велосипедиста

За пятницу и выходные на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия. В семи из них пострадали девять человек. За один день – субботу, 10 августа, – в авариях были ранены двое детей.

Первое ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло около 6 часов утра в районе 47-го километра дороги между Благовещенском и Свободным. Honda Fit, которой управлял 22-летний водитель, на скорости съехала с дороги и опрокинулась. Медицинская помощь потребовалась пассажирам малолитражки. Пострадавшим 25 и 16 лет.

Второе ДТП случилось в областном центре. В 19:36 в районе дома № 19 по улице Политехнической водитель Toyota Prius при выезде с прилегающей территории не пропустил 10-летнего велосипедиста. Он ехал по тротуару. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины этих дорожных происшествий и обращаются к родителям: «Ежедневно напоминайте детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и на примерах ДТП объясняйте им причины и последствия нарушений правил».