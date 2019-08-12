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12августа
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сегодня, 09:49 7

В Благовещенске автомобилист сбил ребенка-велосипедиста

В Благовещенске автомобилист сбил ребенка-велосипедиста
Фото: pixabay.com

За пятницу и выходные на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия. В семи из них пострадали девять человек. За один день – субботу, 10 августа, – в авариях были ранены двое детей.

Первое ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло около 6 часов утра в районе 47-го километра дороги между Благовещенском и Свободным. Honda Fit, которой управлял 22-летний водитель, на скорости съехала с дороги и опрокинулась. Медицинская помощь потребовалась пассажирам малолитражки. Пострадавшим 25 и 16 лет.

Второе ДТП случилось в областном центре. В 19:36 в районе дома № 19 по улице Политехнической водитель Toyota Prius при выезде с прилегающей территории не пропустил 10-летнего велосипедиста. Он ехал по тротуару. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины этих дорожных происшествий и обращаются к родителям: «Ежедневно напоминайте детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и на примерах ДТП объясняйте им причины и последствия нарушений правил».

Просмотров всего: 1573

#дети #ДТП

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    50 минут назад

    Естественный отбор.

    Обезьяны не учат детей смотреть по сторонам, спешиваться при пересечении улицы.

  • МояМишель

    МояМишель
    26 минут назад

    Там не пересечение улиц, а выезд со двора. Водитель должен быть внимательней, ну и ребенок тоже.

  • ХЗ

    ХЗ
    26 минут назад

    Дмитрий Русский

    Естественный отбор. Обезьяны не учат детей смотреть по сторонам, спешиваться при пересечении улицы.



    А ниче, что водитель при выезде с прилегающей территории нарушил ПДД не уступил ребенку который двигался по тротуару? И не важно шел, ехал, бежал, прыгал. Вы наверное тоже этот пункт правил игнорируете? многие водители щас так делают.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    18 минут назад

    ХЗ

    Дмитрий Русский

    Естественный отбор. Обезьяны не учат детей смотреть по сторонам, спешиваться при пересечении улицы.



    А ниче, что водитель при выезде с прилегающей территории нарушил ПДД не уступил ребенку который двигался по тротуару? И не важно шел, ехал, бежал, прыгал. Вы наверное тоже этот пункт правил игнорируете? многие водители щас так делают.



    Ты наверное, никогда машину не водила? Ах, да, кого я спрашиваю, госпожа "ниче" и "щас" )))

    При выезде со двора обзор, как правило, ограничен. Обычных людей, поскольку они двигаются с обычной скоростью, успеваешь заметить. Но велосипедисты летают, не задумываясь. Они вообще ни о чем не думают. Есть время реакции, тормозной путь. Естественный отбор.

  • Victrix

    Victrix
    5 минут назад

    ХЗ

    Дмитрий Русский

    Естественный отбор. Обезьяны не учат детей смотреть по сторонам, спешиваться при пересечении улицы.



    А ниче, что водитель при выезде с прилегающей территории нарушил ПДД не уступил ребенку который двигался по тротуару? И не важно шел, ехал, бежал, прыгал. Вы наверное тоже этот пункт правил игнорируете? многие водители щас так делают.



    Важно. Человек на велике не является пешеходом. Не пешеходу на тротуаре никто ничем не обязан. Ибо рассчитать скорость и намерения любого ТС (находящегося на тротуаре незаконно) невозможно.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад

    Дмитрий Русский

    При выезде со двора обзор, как правило, ограничен. Обычных людей, поскольку они двигаются с обычной скоростью, успеваешь заметить.



    Любопытно, как эти водители с замедленной реакцией замечают автомобили, которые передвигаются с куда большей скоростью?



    Естественный отбор.



    Думаю, именно водитель авто и попал в этот отбор!

    Жаль, что из-за него пострадал кто-то другой, а не он сам.

  • Victrix

    Victrix
    1 минута назад

    Oldlord

    Дмитрий Русский

    При выезде со двора обзор, как правило, ограничен. Обычных людей, поскольку они двигаются с обычной скоростью, успеваешь заметить.



    Любопытно, как эти водители с замедленной реакцией замечают автомобили, которые передвигаются с куда большей скоростью?



    Естественный отбор.



    Думаю, именно водитель авто и попал в этот отбор!

    Жаль, что из-за него пострадал кто-то другой, а не он сам.



    Ты, кроме танка, что-нибудь водил?

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