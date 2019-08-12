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12августа
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Футболисты «Белогореца» разгромили «Благовещенск-В» со счетом 7:1

Футболисты «Белогореца» разгромили «Благовещенск-В» со счетом 7:1
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

ФК «Белогорец» обыграл ФК «Благовещенсак-В» в очередном матче в рамках чемпионата Амурской области по футболу. Посмотреть игру на стадион «Амурсельмаш» пришли более 200 болельщиков, в их числе глава Белогорска Станислав Мелюков.

«Активно атаковать наши начали еще в первом тайме. На второй минуте в ворота благовещенской команды гол забил игрок ФК “Белогорец” под № 18 Игорь Мусеридзе. Он же оформил еще два мяча на 24-й минуте первого тайма и в конце второго, – рассказал болельщик ФК “Белогорец” Николай Белов. – Два гола забил Николай Шабонин, игрок под № 12. А седьмой мяч уже под конец игры залетел в ворота соперников от Ивана Рябенка, игрока под № 10. Классно играли! Нам понравилось, много было и нереализованных моментов, но и 7:1 – красивый итог! Молодцы!».

Следующая игра «Белогорца» состоится на выезде. 17 августа в областном центре команда встретится с «Максинтер» (Благовещенск). Традиционно администрация Белогорска будет организовывать централизованный выезд на матч. О времени организаторы сообщат дополнительно.

24 августа в Белогорске на стадионе «Амурсельмаш» вновь состоится домашний матч. ФК «Белогорец» встретится с ФК «Благовещенск». С результатами и календарем игр чемпионата Амурской области можно ознакомиться на белогорск.рф, в разделе «Спорт»-«Футбол Белогорска».

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#администрация Белогорска #Белогорск #спорт #футбол

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