За утраченное имущество амурские подтопленцы получат по 100 тысяч на человека

Фото: правительство Амурской области

Во вторник, 13 августа, Амурская область отправит в Москву первые данные на федеральные выплаты. За частично утраченное имущество первой необходимости предусматривается 50 тысяч рублей на человека. За полностью утраченное имущество – 100 тысяч.

Губернатор Амурской области Василий Орлов, подводя итоги недели в своем инстаграм-аккаунте, попросил подтопленцев срочно обратиться в свои муниципалитеты для составления общего списка пострадавших.

«Обращаюсь ко всем, кто пострадал от паводка, – вам нужно срочно обратиться в свой муниципалитет для составления общего списка. От вас необходимо заявление.



Во вторник мы должны направить в Москву первые данные на федеральные выплаты. Пожалуйста, не откладывайте это. Деньги должны прийти быстро, они очень нужны, чтобы решить вопросы с жильем, имуществом. Времени на это у нас не так много, ведь уже середина августа.

Вот о каких суммах идет речь: единовременная помощь – 10 000 рублей полагается каждому человеку, кто на день введения режима ЧС зарегистрирован по месту жительства и фактически постоянно проживал в жилом помещении, которое попало в зону ЧС. За частично утраченное имущество первой необходимости предусматривается 50 тысяч рублей на человека. За полностью утраченное имущество – 100 тысяч на человека», – сообщил Василий Орлов.

Получить консультацию по выплатам подтопленцы Амурской области могут по телефону – 112. С 7:00 до 21:00 позвонившим могут ответить на вопросы сотрудники амурского министерства юстиции, соцзащиты и минфина.

Как сообщало Амур.инфо, 8 августа заседании правительства РФ под председательством Дмитрия Медведева рассматривали вопрос об оказании Амурской области федеральной финансовой помощи для ликвидации последствий наводнения. На единовременные выплаты людям, пострадавшим от паводка будут направлены 600 миллионов рублей. Федеральная помощь на восстановление дорог – 172 миллиона рублей.