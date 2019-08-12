Астрологический прогноз на 12 августа

Восход Солнца: 05:13

Заход Солнца: 19:56

Солнце в Льве.

Овен. Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Судьба посылает вам испытания, проверяет на прочность ваши жизненные принципы и взгляды. Вероятны обманы, разочарования, травмы. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня. Займитесь уборкой квартиры или приведением в порядок дачного участка. Воздержитесь от активной деятельности.

Телец. День благоприятный для активного отдыха: лыжного похода в лес или прогулки по парку Вашим близким необходимо внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие о денежных поступлениях, которые помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время.

Близнецы. День отдыха, обретения новых источников энергии, самоанализа. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех.Не исключено, у вас появится желание внести какие-либо коррективы в личную жизнь. Но не торопите события — все может измениться в последнюю минуту. Тесная связь сознания и подсознания, потрясающая интуиция дадут правильную оценку себя и окружающих вас людей. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей. Осторожность и рассудительность помогут вам избежать многих ошибок. Если у вас есть дети, возможны серьезные проблемы с их воспитанием. Излишняя строгость и сдержанность — не лучший способ восстановить мир и согласие в семье. Помните, что многие недоразумения возникают из-за отсутствия доверительности в общении.

Рак. Самое время как следует поработать, чтобы пополнить семейную казну. Могут возникнуть на первый взгляд неразрешимые вопросы — не обращайте внимания: скоро все наладится. Не взваливайте на свои плечи тяжесть непосильной ноши. Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу.

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Лев. Опасный, тяжелый день. Вероятное путешествие или командировка не оправдает ваших надежд. Желание выделиться, доминировать осложнит отношения с коллегами или начальством. Звезды советуют умеритьделовую активность, в отношениях с окружающими людьми не идти на поводусвоих эмоций, исключить разговор на повышенных тонах.

Дева. Звезды предупреждают о вероятных неудачах в сфере профессиональной деятельности. Вероятны ошибки, просчеты, происки недоброжелателей. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Финансовое положение находится в неустойчивом состоянии, и только через несколько дней можно ожидать некоторой стабилизации.

Весы. Без особых усилий вы сможете осуществить множество выгодных проектов. Рекомендуется долго не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения на любых условиях. Не забывайте тех, кто безвозмездно помогал вам раньше; пришла пора отдавать долги.

Скорпион. День благоприятен для коммерческой деятельности, заключения контрактов и договоров, оформления бумаг. Женщины-Овны в общении с окружающими должны проявлять сдержанность и осмотрительность: вероятно тайное недоброжелательство или ложный совет. Не исключено, что мужчинам-Овнам сегодня придется отправиться в командировку или длительную поездку.

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Стрелец. Один из чистых дней. Вероятны гармоничные семейные отношениями, радость и взаимное удовлетворение между влюбленными, согласие между партнерами. Удачный день для восхождения по служебной лестнице. Общение с посторонними не должно идти дальше нейтральных тем.

Козерог. Сегодня постарайтесь завершить старые делаи положить конец давним спорам с родственниками, особенно если они касаются наследства и недвижимости. Вероятно, что вы столкнетесь с грубостью, непониманием. Мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. Не исключен разрыв всяческих отношений.

Водолей. Напряжение сохраняется. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Возможности, которые вас ожидают, вероятно, помогут выбраться из трудной ситуации.Этот день весьма благоприятен для наведения порядка в доме.

Рыбы. Двойственный, противоречивый день. Первая половинадня располагает к снижению жизненного потенциала. Возможны обманы и иллюзии. Недостаток энергии может вызвать неудовлетворенность и агрессивность.Не злоупотребляйте спиртными напитками, проявите умеренность в еде. Втораяполовина дня окажется относительно спокойной. Основные события будут происходить дома и могут быть связаны с денежными поступлениями.

Астролог: Вальдемар Небоходцев